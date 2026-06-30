Xây dựng môi trường du lịch an toàn từ ý thức chấp hành pháp Luật Giao thông

Là một trong những địa phương phát triển mạnh du lịch cộng đồng, xã Mai Hạ hằng năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với sự gia tăng lượng du khách, nhu cầu thuê mượn phương tiện giao thông của du khách để khám phá các điểm đến trên địa bàn cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, nếu không được quản lý chặt chẽ, hoạt động cho thuê phương tiện có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với du khách chưa quen địa hình hoặc chưa nắm rõ quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước thực tế đó, Công an xã Mai Hạ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phát triển du lịch bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay và cho thuê phương tiện trên địa bàn.

Công an xã Mai Hạ tuyên truyền hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về điều kiện phương tiện, kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của xe và trách nhiệm nhắc nhở khách chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức cho 120 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không cho thuê, cho mượn hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Nội dung cam kết tập trung vào việc kiểm tra giấy phép lái xe của người thuê, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng rượu, bia khi lái xe; không cho thuê phương tiện đối với khách nước ngoài không có giấy phép lái xe quốc tế hoặc giấy tờ hợp lệ theo quy định. Đồng thời thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi bàn giao.

Chị Vì Thị Nghiên, chủ một cơ sở homestay kết hợp cho thuê xe đạp, xe máy tại xóm Lác cho biết: “Sau khi được Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi luôn yêu cầu khách xuất trình giấy phép lái xe, kiểm tra phương tiện trước khi bàn giao và nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốc độ khi lưu thông. Điều này không chỉ bảo đảm an toàn cho du khách mà còn góp phần giữ gìn uy tín của cơ sở.”

Không chỉ các hộ kinh doanh, nhiều du khách cũng đánh giá cao sự quan tâm của địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Khi nhận xe, chủ homestay hướng dẫn kỹ về tuyến đường, những điểm cần lưu ý và các quy định giao thông. Nhờ đó, chúng tôi yên tâm hơn trong suốt hành trình trải nghiệm.”

Hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Mai Hạ chủ động ký cam kết trong cho du khách thuê, mượn phương tiện giao thông.

Nhờ tăng cường tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả người kinh doanh và du khách, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Mai Hạ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào liên quan đến khách du lịch thuê phương tiện. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Thượng tá Hà Việt Thành - Trưởng Công an xã Mai Hạ cho biết: “Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, chúng tôi xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh và du khách là giải pháp mang tính lâu dài. Khi cả chủ cơ sở và người thuê phương tiện đều hiểu, tự giác chấp hành pháp luật thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.”

Thời gian tới, Công an xã Mai Hạ sẽ tiếp tục duy trì các đợt tuyên truyền chuyên đề, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nội dung cam kết của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; phối hợp với các ngành chức năng xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Đinh Thắng