Báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập năm 2026

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức chương trình báo cáo kết quả huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án của lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026, qua đó đánh giá kết quả rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Diễn tập phương án của lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026.

Trong thời gian huấn luyện, 393 cán bộ, chiến sĩ và 17 động vật nghiệp vụ được rèn luyện toàn diện về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, võ thuật, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Nội dung huấn luyện được tổ chức sát với yêu cầu thực tiễn, chú trọng khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó, nội dung huấn luyện võ thuật, bắn súng, kỹ chiến thuật chiến đấu có trên 40% đạt loại giỏi. Đối với động vật nghiệp vụ, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 40% đạt loại giỏi.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ thực hành báo cáo kết quả huấn luyện và biểu diễn, diễn tập các phương án xử lý tình huống, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khả năng tổ chức, chỉ huy và phối hợp tác chiến.

Cảnh sát cơ động thực hành diễn tập xử trí tình huống.

Thông qua đợt huấn luyện, diễn tập góp phần nâng cao bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động; đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn.

Gia Thái - Hoài Vũ