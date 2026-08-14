Lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ Công an nhân dân

Thực hiện chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Các cấp hội và cán bộ, chiến sĩ nữ công an tại các đơn vị, địa phương đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người nữ Công an nhân dân.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Hành ở phường Phú Thọ, do Công an tỉnh phụng dưỡng.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có gần 1.840 cán bộ, hội viên, sinh hoạt tại 28 Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc; 91 Chi hội Phụ nữ Công an xã, phường. Ngay từ đầu năm, Ban Phụ nữ đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ.

Các cấp hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, hội viên gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân. Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà - Trưởng Ban Phụ nữ cho biết: “Xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công tác hội là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Phụ nữ đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng tác phong làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Thông qua các buổi sinh hoạt đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để đề xuất, đưa ra các giải pháp tháo gỡ cũng như triển khai hoạt động có hiệu quả”.

Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền về công tác hội và phong trào phụ nữ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, góp phần định hướng dư luận và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Đặc biệt, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã làm tốt công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng đồng. Nổi bật là tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, gia đình thương binh, liệt sĩ... Nhiều chương trình, cuộc vận động nhân ái đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân. Tiêu biểu như chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi công an xã”...

Hiện, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu 101 cháu có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Hội đã tổ chức mô hình “Gian hàng 0 đồng - Gieo mầm tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa", trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Tân Minh, xã Cao Sơn, “Gian hàng 0 đồng - Trao gửi yêu thương” tại Trường THCS Long Cốc, xã Long Cốc... Nhân dịp ngày lễ, Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội Phụ nữ cơ sở và chi hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện các hoạt động chung sức vì cộng đồng. Sự đa dạng trong nội dung, hình thức hoạt động các phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phấn đấu. Qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, tổ chức hội vững mạnh và cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thu Hà