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Bị ong đốt 121 mũi, người bệnh suy đa cơ quan, phải lọc máu

Một trường hợp bị ong đốt tới 121 mũi vừa được Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập tiếp nhận, cấp cứu. Sau khi được xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển tuyến trên tiếp tục điều trị.

Bị ong đốt 121 mũi, người bệnh suy đa cơ quan, phải lọc máuNạn nhân với những vết bị ong chích.

Do nhiễm độc nọc ong nặng, người bệnh xuất hiện suy đa cơ quan, phải lọc máu và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Mặc dù được tích cực điều trị, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng.

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt với số lượng lớn, lượng nọc độc xâm nhập vào cơ thể có thể gây tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, tổn thương gan, tim, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan.

Bác sĩ khuyến cáo: Khi bị ong đốt nhiều mũi, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không chờ xuất hiện triệu chứng nặng. Người bị ong đốt tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi thuốc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn, đau cơ nhiều, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, lơ mơ, tụt huyết áp..., người bệnh cần được cấp cứu ngay.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc nặng do ong đốt hàng loạt. Đây không phải tai nạn đơn giản; nếu không được xử trí kịp thời, nọc độc có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người bệnh ong đốt Yên Lập Đe dọa tính mạng Cấp cứu Điều trị Triệu chứng Bác sĩ cơ quan tổn thương thận cấp
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