Bộ Y tế sẽ sắp xếp giảm đầu mối bệnh viện, đại học trực thuộc

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Bộ Y tế chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 221/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chương trình hành động xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW; hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực, cắt giảm thủ tục hành chính.
Các nhiệm vụ khác tập trung vào sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu; đồng thời xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công, hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp.
Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026.
Bộ Y tế chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.
Cùng với đó là chủ trì, hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ. Phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung nhân lực y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu cho trạm y tế cấp xã.
Đáng chú ý, Bộ Y tế xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID và kết nối dữ liệu y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh trong tháng 10/2026.
Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực số; Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, định mức, tiêu chí phân bổ ngân sách cho cấp xã và hướng dẫn quản lý tài sản công sau sắp xếp. Các địa phương tiếp tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục và y tế, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Theo TTXVN
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