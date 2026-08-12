Mở rộng phạm vi thanh toán BHYT với gần 350 thuốc tại trạm y tế xã

Dự kiến danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) đang được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, trong đó có trạm y tế xã.

Dự kiến mở rộng danh mục thuốc do BHYT chi trả

Trả lời cử tri kiến nghị phản ánh, khám chữa bệnh bằng BHYT tại Trung tâm Y tế xã, số lượng thuốc được cấp còn ít, đề nghị cơ quan chức năng cấp phát thuốc BHYT nhiều hơn tại tuyến y tế ban đầu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Dự kiến mở rộng danh mục thuốc do BHYT chi trả

Trong đó, dự kiến bổ sung nhiều thuốc phát minh mới có hiệu quả điều trị cao; xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Đồng thời, Bộ cũng đang quy định việc thanh toán BHYT theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như hiện nay.

Dự kiến, danh mục thuốc BHYT được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu, trong đó có trạm y tế xã đối với 349 thuốc. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc mở rộng phạm vi này nhằm giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, tạo thuận lợi tiếp cận thuốc ngay từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu, trong đó có trạm y tế xã, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh.

Hiện tại, đối với danh mục thuốc hóa dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế đang quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với danh mục thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 27/2020/TT-BYT quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Cựu chiến binh được ngân sách nhà nước đóng BHYT

Liên quan đến kiến nghị đề nghị Nhà nước hỗ trợ BHYT cho cựu quân nhân là hội viên cựu chiến binh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, BHYT là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia, giúp người dân có nguồn tài chính để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật.

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, cựu chiến binh thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Vì vậy, trường hợp cựu quân nhân là cựu chiến binh thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng BHYT; nếu cựu quân nhân không phải là cựu chiến binh thì không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo Chinhphu.vn