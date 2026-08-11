Chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh từ cơ sở

Thời tiết chuyển mùa từ cuối Hè sang Thu là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Để bảo vệ sức khỏe người dân, ngành Y tế đã triển khai các giải pháp tích cực kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ cơ sở.

Năm 2026, thời gian giao mùa Hè - Thu, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệt độ biến đổi thất thường, độ ẩm trong không khí cao. Đồng thời, mưa lũ làm cho môi trường ẩm thấp, vì vậy các loài côn trùng, ký sinh trùng truyền bệnh phát triển mạnh..., đặc biệt là ở các khu công nghiệp, các xã có làng nghề, chợ đầu mối, khu du lịch, trường học, vùng trũng thấp. Các bệnh phổ biến hay gặp trong mùa Hè là các bệnh lây qua côn trùng, ký sinh trùng truyền bệnh như: Sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản; các bệnh lây qua đường tiêu hóa tay - chân - miệng, tiêu chảy... và một số bệnh do vi rút khác như thủy đậu, cúm có xu hướng tăng lên.

Đáng lo ngại, nhiều loại bệnh có thể phát triển thành dịch gây nguy hiểm cho người, nhất là trẻ em và người già. Nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch của trẻ em còn đang hoàn thiện và chưa có ý thức trong việc phòng bệnh chủ động. Đối với người già, hệ thống miễn dịch suy yếu, mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Vì vậy, khi mắc bệnh thường là nặng và dễ lây lan ra cộng đồng. Nếu không phòng chống kịp thời có thể biến chứng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong.

Cán bộ Trạm Y tế xã Nguyệt Đức tuyên truyền người dân vùng ven sông Hồng phòng dịch bệnh.

Trạm Y tế xã Hoàng An chủ động tiêm chủng đầy đủ cho trẻ phòng, chống bệnh thường gặp.

Để chủ động kiểm soát ngăn chặn bệnh từ cơ sở, không để bùng phát thành dịch, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đánh giá thường xuyên biến động dịch trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả đánh giá về dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu kịp thời các tình huống có thể xảy ra, chủ động ứng phó dịch bệnh.

Trạm Y tế xã Đạo Trù phun thuốc phòng chống dịch bệnh chủ động.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Trường cho biết: Với phương châm tích cực, chủ động, Trung tâm đã chủ động rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với dịch bệnh trước, trong và sau các tình huống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị và triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngành cũng tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, vùng ngập úng, miền núi, vùng sâu, vùng xa; chủ động phát hiện sớm, điều tra, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ ban đầu.

Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh giám sát véc-tơ truyền bệnh, nhất là muỗi truyền sốt xuất huyết, viêm não Nhật bản B; tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất khi có chỉ định. Đối với các khu vực chịu ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt, ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, thu gom rác thải và vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút, phòng ngừa các bệnh liên quan đến nguồn nước. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh và hạn chế thấp nhất các trường hợp nặng, tử vong.

Song song với các hoạt động phòng dịch, ngành Y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng mưa bão triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt. Đồng thời, phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong mùa Hè.

Xuân Hùng