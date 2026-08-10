Rà soát, cập nhật thông tin khám chữa bệnh, khám sức khỏe lên Hệ thống dữ liệu sức khỏe

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lên Hệ thống dữ liệu sức khỏe (HOC) của tỉnh, nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện. Dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc đã thực hiện trong thời gian từ ngày 1/1 đến 24/7/2026 phải được cập nhật lên Hệ thống HOC của tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Sở Y tế đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trích, chuyển và cập nhật dữ liệu các trường hợp đã khám trước ngày 25/7/2026. Đối với các hoạt động khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được thực hiện từ ngày 25/7/2026, dữ liệu phải được liên thông lên Hệ thống HOC ngay sau khi kết thúc đợt khám cho người dân theo quy định.

Cập nhật thông tin khám sức khoẻ của người dân phường Thanh Miếu lên hệ thống dữ liệu sức khoẻ HOC.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; đồng thời tổng hợp số liệu, gửi Sở Y tế để liên thông lên Hệ thống HOC của tỉnh và Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, phục vụ tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đối với UBND các xã, phường, nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo Trạm Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn rà soát danh sách người dân, đối chiếu thông tin định danh, kịp thời xử lý các trường hợp thiếu hoặc sai lệch thông tin. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý.

Việc rà soát, cập nhật và liên thông dữ liệu được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030. Qua đó, tỉnh hướng tới chủ động phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại, hiệu quả.

Hồng Nhung