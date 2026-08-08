Phú Thọ khảo sát năng lực tiếng Anh cho trên 7.010 giáo viên phổ thông năm 2026

Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 126/KH-SGD&ĐT ngày 7/8 tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông năm 2026.

Giờ học môn Tiếng Anh của cô và trò Trường THCS Quế Lâm, xã Tây Cốc.

Theo kế hoạch, 7.010 giáo viên tham gia khảo sát là giáo viên phổ thông công lập đã tự đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh hiện nay từ bậc 2 đến bậc 4, không bao gồm giáo viên dạy môn Tiếng Anh.

Trong tổng số giáo viên được khảo sát, có 2.932 giáo viên tiểu học, 2.534 giáo viên THCS và 1.544 giáo viên THPT. Danh sách được trích xuất từ báo cáo của các nhà trường trên cơ sở dữ liệu ngành. Khảo sát được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 20/8/2026, theo hình thức trực tuyến trên máy tính, tập trung tại 12 đơn vị, chia thành 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ. Bài khảo sát đánh giá năng lực tiếng Anh trên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, sử dụng bài thi TOEIC Link quốc tế. Thời gian làm bài 90 phút.

Sở GD&ĐT yêu cầu việc khảo sát phải nghiêm túc, khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực sử dụng tiếng Anh hiện tại của giáo viên; đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Kết quả khảo sát sẽ tạo cơ sở dữ liệu phục vụ lựa chọn, phát triển đội ngũ nhà giáo có khả năng giảng dạy hoặc tổ chức hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của từng cấp học.

Hiền Mai