Giảm đầu mối, tăng nguồn lực trực tiếp cho dạy học

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xã Tam Hồng đang triển khai tổ chức lại mạng lưới các trường học công lập theo hướng giảm đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, đồng thời tạo thêm nguồn lực đầu tư trực tiếp cho hoạt động dạy học. Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Khắc phục tình trạng đầu mối phân tán

Toàn xã Tam Hồng hiện có 11 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS với hơn 7.600 học sinh. Tuy nhiên, nhiều trường có quy mô nhỏ, đầu mối quản lý phân tán khiến nguồn lực đầu tư bị dàn trải, hiệu quả khai thác cơ sở vật chất chưa cao. Một số trường còn thiếu phòng học bộ môn, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là các môn Tin học, Công nghệ ở cấp THCS vẫn còn.

Triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xã Tam Hồng đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lấy người học làm trung tâm. Theo phương án đã được phê duyệt, địa phương sẽ sắp xếp 8/11 trường công lập, giảm từ 11 trường xuống còn 7 đơn vị sự nghiệp giáo dục, tương ứng giảm 4 đầu mối quản lý.

Trường Mầm non Yên Phương duy trì các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trước khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp.

Để bảo đảm quyền lợi của học sinh, toàn bộ cơ sở vật chất, đất đai và các điểm trường được giữ nguyên. Học sinh tiếp tục học tại cơ sở gần nơi cư trú, không phải di chuyển xa, không làm xáo trộn hoạt động dạy và học.

Sau sắp xếp, các phòng làm việc dôi dư sẽ được chuyển đổi công năng thành phòng học, phòng học bộ môn, phòng máy tính, thư viện và các phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ giáo viên được bố trí theo vị trí việc làm, tăng cường điều động giữa các trường và các phân hiệu để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Việc tinh gọn bộ máy cũng góp phần giảm chi phí hành chính, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị và các hoạt động chuyên môn.

Hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

Đồng chí Phạm Thị Phương Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hồng cho biết: Quá trình xây dựng và triển khai phương án sắp xếp được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và Nhân dân.

BOX: Sau khi hoàn thành sắp xếp, xã Tam Hồng còn 7 cơ sở giáo dục, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 3 trường THCS. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý được thực hiện theo tiêu chuẩn, tiêu chí và bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Chủ trương sắp xếp nhận được sự đồng tình của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các nhà trường. Nhiều cán bộ, giáo viên xác định đây là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tam Hồng 2 kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới sau sắp xếp.

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hồng 2 cho biết: “Việc sáp nhập Trường Tiểu học Tam Hồng 2 vào Trường Tiểu học Tam Hồng 1 đã được nhà trường quán triệt đầy đủ tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và tư tưởng. Dù được phân công ở vị trí nào, đội ngũ giáo viên đều xác định tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương”.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Yên Đồng (xã Tam Hồng) đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập, hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Thiện - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Đồng cho rằng, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Theo phương án, Trường THCS Yên Đồng được sáp nhập với Trường THCS Yên Phương thành Trường THCS Tam Hồng 2; trong đó cơ sở chính đặt tại Trường THCS Yên Đồng, cơ sở còn lại tại Trường THCS Yên Phương. Mô hình này sẽ giúp điều hòa đội ngũ giáo viên giữa các cơ sở, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và từng bước nâng cao chất lượng dạy học.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại xã Tam Hồng không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực giáo dục. Với sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương, phương án đang được triển khai theo đúng lộ trình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Toàn