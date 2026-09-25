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Phú Thọ công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngày 24/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Phú Thọ công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Theo đó, khi cần phản ánh về việc lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng là: 0210.3675.888.

Người dân cũng có thể gửi phản ánh qua hòm thư điện tử: Vanphong@phutho.edu.vn.

Đường dây nóng và hòm thư điện tử là kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân về những vấn đề liên quan đến các khoản thu trong cơ sở giáo dục và hoạt động dạy thêm, học thêm.

Qua đó, các phản ánh có cơ sở được tiếp nhận, tổng hợp để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý; đồng thời, góp phần tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Hải Yến


Hải Yến

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đường dây nóng Dạy thêm Phản ánh Quy định Lạm thu UBND tỉnh tiếp nhận tổ chức Điện thoại Xử lý nghiêm
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