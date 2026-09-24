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Giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

Chiều 24/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ tới một số tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng&nbsp;đào tạo sư phạmĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước còn thiếu khoảng 100.000 giáo viên mầm non và phổ thông so với định mức biên chế. Bên cạnh đó, cả nước còn khoảng 46.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng được.

Tại các khu đô thị lớn và khu công nghiệp, số lượng học sinh tăng nhanh dẫn đến thiếu giáo viên nghiêm trọng; trong khi đó, ở các vùng nông thôn, học sinh giảm dẫn đến tình trạng giáo viên dôi dư. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên diễn ra cục bộ ngay trong một tỉnh.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ cũng xuất phát từ biến động dân cư, dẫn đến nơi thiếu, nơi thừa nhưng việc điều động, luân chuyển giáo viên chưa kịp thời. Bên cạnh đó là sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học và giữa các trường.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; việc ký hợp đồng bổ sung, điều động, luân chuyển giáo viên giữa các xã, phường và giữa các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tập trung nêu các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các môn chuyên biệt như Tiếng Anh, Nghệ thuật, Âm nhạc; công tác tuyển dụng giáo viên các môn học đặc thù; nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm đáp ứng yêu cầu thực tế...

Giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng&nbsp;đào tạo sư phạmHội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ tới một số tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển hết số biên chế giáo viên đã được giao; thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên để dạy liên trường; chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện việc hợp đồng giáo viên. Quyết tâm chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp ngay trong năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu giáo viên trên cả nước đối với từng cấp học, từng môn học; rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từng cấp học, từng loại hình trường, từng vùng và biến động quy mô học sinh.

Trên cơ sở nhu cầu và định mức, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng phương án tổng thể để xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên; đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên dôi dư sau sắp xếp.

Cùng với đó, ngành cần nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, bảo đảm đội ngũ giáo viên được đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường đặt hàng đào tạo theo cơ cấu cụ thể, tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp và cơ chế tài chính cho giáo viên.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiếu giáo viên Cầu Phó thủ tướng chính phủ Bộ giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ Chất lượng Chương trình giáo dục Chính sách tiền lương Biên chế
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