Chấm dứt đào tạo sư phạm ngoài trường sư phạm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế tuyển sinh đào tạo sư phạm theo hướng bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lí sư phạm ngay từ đầu vào và siết chặt đánh giá đầu ra.

Đây là nội dung được nêu tại Thông báo số 500 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Siết chặt đánh giá đầu ra

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở ngoài trường sư phạm, kém chất lượng.

Tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ.

Tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhập học năm 2026. Ảnh: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Cùng đó thực hiện rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm; bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp;

Đặc biệt chú trọng các nội dung: Phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm và liêm chính nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; kĩ năng quản lí lớp học, tâm lí học sinh; năng lực số, ứng dụng AI; tăng mạnh thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm.

Đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lí sư phạm ngay từ đầu vào; cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế đối với đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo, không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ, số chương trình được kiểm định hoặc các tiêu chí liên quan khác.

Rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bảo đảm gọn nhẹ, linh hoạt, chất lượng, chuẩn mực để thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát toàn diện, đề xuất, kiến nghị về cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm, làm rõ những bất cập, vướng mắc về học phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ, tự chủ tài chính, chính sách tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập giảng viên, đầu tư nghiên cứu để có giải pháp, kiến nghị, đề xuất cụ thể, phù hợp. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Trường sư phạm trọng điểm phải cam kết chất lượng “sản phẩm”

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm; trong đó xác định cụ thể số lượng cơ sở đầu tư trọng điểm, các dự án, công trình, phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành; trình Thủ tướng trong quý IV.

Bộ Nội vụ phối hợp Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên trực tiếp đào tạo giáo viên.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ GD&ĐT xây dựng phương án đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm; nghiên cứu, bổ sung chính sách tín dụng cho sinh viên sư phạm và đổi mới cơ chế tài chính, chi ngân sách nhà nước đối với các trường sư phạm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các trường đại học sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương xác định nhu cầu

Tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông với các trường đào tạo sư phạm trong đào tạo sinh viên sư phạm, trong đó việc thực hành sư phạm phải thành nội dung trọng tâm trong chương trình đào tạo.

Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu theo dõi sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đào tạo, tỉ lệ vào nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Các cơ sở đào tạo sư phạm được xác định đầu tư trọng điểm phải cam kết sản phẩm cụ thể về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục.

Cũng tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu năm học 2026 - 2027 chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp.

https://tienphong.vn/cham-dut-dao-tao-su-pham-ngoai-truong-su-pham-post1879721.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong