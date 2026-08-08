Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học, áp dụng toàn quốc

Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học. Học sinh trường công lập tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hằng năm.

Trong giờ học tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội. Ảnh: Đại Thắng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 về Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Quyết định được áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Thay vì ban hành riêng cho từng năm học như trước đây, Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo sự ổn định, thống nhất để các địa phương, cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, học tập.

Theo đó, Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất vào ngày 5/9. Từ năm học 2026-2027, các trường tổ chức tựu trường sớm nhất 1 tuần trước ngày khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với khai giảng.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Đáng chú ý, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được dự kiến tổ chức vào các ngày 11 và 12/6 hằng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng địa bàn dân cư, nhất là tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong trường hợp chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường sớm hoặc thời gian kéo dài năm học không được vượt quá hai tuần so với khung quy định. Trường hợp đặc biệt, địa phương phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt hoặc xảy ra thiên tai; đồng thời tổ chức học bù, bảo đảm hoàn thành chương trình và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học, tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kết quả các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng trước ngày 25/6 hằng năm.

Theo nhandan.vn