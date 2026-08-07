Ngày 8/8, ghi hình số đầu tiên Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026 chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình vào ngày mai 8/8, tại trường quay mới - Rạp chiếu phim Hòa Phong, phường Nông Trang.

Trải qua 4 mùa tổ chức, Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” từng bước khẳng định vị thế là chương trình mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ, được các nhà trường, học sinh và đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến. Gameshow đã trở thành một hành trình lan tỏa tri thức, kết nối những giá trị truyền thống với hơi thở của thời đại, cùng ngành Giáo dục thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện học sinh.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác chuẩn bị ghi hình Gameshow "Khát vọng Lạc Hồng" mùa 5 năm 2026.

Mùa giải thứ 5 không chỉ là sự tiếp nối những thành công đã đạt được mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức sản xuất.

Lần đầu tiên, chương trình tổ chức vòng sơ tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Qua sơ tuyển đã lựa chọn được 48 thí sinh tài năng đến từ 45 trường THPT trong toàn tỉnh tham gia thi đấu chính thức.

Trường quay ghi hình Gameshow "Khát vọng Lạc Hồng" mùa 5 năm 2026.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026 có nhiều điểm mới, hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trong đó, bộ câu hỏi có sự lồng ghép các nội dung về văn hóa, lịch sử và con người vùng Đất Tổ, góp phần giáo dục kỹ năng sống, bồi đắp niềm tự hào quê hương và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

Đến nay, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho việc ghi hình trận mở màn diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Thí sinh chạy thử chương trình gameshow "Khát vọng Lạc Hồng" mùa 5 năm 2026.

Các trận thi của “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 sẽ được ghi hình từ ngày 8/8/2026, phát sóng vào 20h30 Chủ nhật hằng tuần từ ngày 16/8/2026.

Trận chung kết tìm kiếm nhà vô địch sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026.

Với sự đổi mới về nội dung, chuyên nghiệp hơn trong công tác tổ chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026 hứa hẹn ngày càng hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chắp cánh những ước mơ và khơi dậy khát vọng vươn lên của tuổi trẻ vùng Đất Tổ.

Gia Thái - Trần Tuấn