Quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Chiều 5/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài khoảng 11 km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, quy mô từ 4 - 6 làn xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn còn một số vướng mắc. Trong đó, xã Vĩnh An mới bàn giao 0,39 km/1,7 km; xã Vĩnh Hưng bàn giao 3,4 km/5,2 km. Phần diện tích còn lại tại 2 xã chưa được bàn giao do nhà thầu chưa triển khai thi công nên các hộ dân dù đã nhận tiền bồi thường vẫn chưa tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo xã Hội Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với hệ thống cấp nước, còn khoảng 6,6 km chưa hoàn thành di dời. Trong đó, 1,3 km đường ống của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tại xã Hội Thịnh nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, không thuộc diện được bồi thường. Chủ đầu tư đã đề nghị doanh nghiệp tự bố trí kinh phí di dời, nhưng đến nay, đơn vị vẫn chưa có kế hoạch thực hiện.

Tại xã Vĩnh Hưng, đã di dời khoảng 1,9 km/4,7 km đường ống cấp nước sạch nông thôn. Tại xã Vĩnh Thành, tuyến đường ống nước dài 0,6 km của Nhà máy nước Việt Xuân đã được phê duyệt phương án bồi thường và đang được di dời cùng tiến độ thi công dự án.

Riêng với hệ thống điện, trên tuyến còn khoảng 0,54 km chưa hoàn thành di dời. Trong đó, có 0,2 km đường điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Hội Thịnh không thuộc diện được bồi thường. Hợp tác xã đã thống nhất tự bố trí kinh phí để di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các xã có dự án đi qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết bảo vệ thi công, bảo đảm dự án có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó, nhất là khu vực đi qua các hộ dân. Các xã Vĩnh An, Vĩnh Thành khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân xong trước 31/8. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã có dự án đi qua chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phải quyết liệt, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì hoàn thành trước 31/12/2026.

Thúy Hường