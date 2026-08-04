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Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnh

Ngày 4/8, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực địa và đánh giá điều kiện nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng đối với Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnhĐoàn công tác kiểm tra rà soát thực địa Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, đại diện nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan, đoàn công tác của Bộ Xây dựng thống nhất đánh giá: Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng.

Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnh

Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 692 tỉ đồng, chính thức khởi công từ cuối tháng 2/2025. Công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 2,7km, thiết kế 4 làn xe, đóng vai trò kết nối trực tiếp nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) với điểm cuối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đồng bộ cùng hệ thống đường gom hai bên.

Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnhCông nhân tiến hành sơn vạch kẻ đường, đảm bảo giao thông tuyến đường.

Quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm đất đắp nền và biến động tăng giá của vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Sở Xây dựng (chủ đầu tư), sự nỗ lực của nhà thầu cùng năng lực giám sát của đơn vị tư vấn, sau hơn một năm tích cực thi công, tuyến đường đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnh

Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện nghiệm thu dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnhTuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng thông xe.

Để công trình vận hành an toàn, thông suốt, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện những khâu cuối cùng tại hiện trường. Trọng tâm là hoàn chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, tôn hộ lan, hệ thống thoát nước; tổ chức vệ sinh, thanh thải toàn bộ chướng ngại vật; thực hiện thẩm tra an toàn giao thông và phê duyệt phương án tổ chức giao thông, bảo trì tuyến đường.

Đồng thời, các đơn vị cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hoàn công và các thủ tục pháp lý theo quy định, làm cơ sở để Bộ Xây dựng thành lập hội đồng kiểm tra, chính thức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như toàn vùng.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cao tốc Phú thọ Lào cai Bộ xây dựng Nhà thầu Thi công Thống Nhất Giải phóng mặt bằng Khẩn trương rà soát Công trình
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