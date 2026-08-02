Tích cực chuẩn bị trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được diễn ra vào ngày 4/8.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị các gian trưng bày sản phẩm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh đến các điểm cầu cấp xã. Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị đang được tích cực triển khai.

Các gian trưng bày cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là hoạt động trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 17 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm: Ô tô Hybrid; xe máy công nghệ mới; sản phẩm smart home, thiết bị điện tử thông minh; tấm pin năng lượng mặt trời (solar panel); nền tảng và giải pháp mới trong y tế, du lịch; các sản phẩm, giải pháp, nền tảng số; kết quả phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số; giới thiệu sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ; Robot, AI của hãng MISA; mô hình chữa cháy thông minh của học sinh phổ thông...

Bên cạnh đó còn có hàng chục gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị tiến hành các công đoạn trưng bày và hoàn thành gian hàng.

Chương trình tổng duyệt dự kiến diễn ra từ 8h30, ngày 3/8/2026.

Lê Hoàng