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Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)

Chiều 31/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty TNHH Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi tiếp Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda - đại diện Tập đoàn Sumitomo thay mặt đoàn công tác báo cáo Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bình Xuyên - Yên Lạc II (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 132 ha, triển khai tại xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.652 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện thoại, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác.

Đại diện Tập đoàn đánh giá cao chính sách “luồng xanh” thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời khẳng định mọi nguồn lực đã sẵn sàng và cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án, góp phần quảng bá môi trường đầu tư của Phú Thọ đến các đối tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)Đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao năng lực, sự chuyên nghiệp của Tập đoàn Sumitomo trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp thời gian qua.

Đồng chí khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, đồng thời cho biết tỉnh sẽ chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối xung quanh khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư.

Về tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục để phấn đấu cấp chứng nhận đầu tư cho dự án vào cuối tháng 8 và khởi công vào đầu tháng 11/2026.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Sumitomo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, xây dựng phương án phân kỳ đầu tư rõ ràng, tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo dự án được khởi công đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)Quang cảnh buổi làm việc.

Đại diện Tập đoàn Sumitomo trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, làm việc cụ thể với Ban Quản lý các KCN tỉnh để đưa dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh KCN Tập đoàn Dự án Làm việc Nhật Bản Ban Quản lý Ban chấp hành trung ương đảng tỉnh Phú Thọ Giải phóng mặt bằng
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