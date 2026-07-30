Chấm sơ khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/7, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ chủ trì vòng chấm sơ khảo cuộc thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chủ trì vòng chấm sơ khảo.

Phát biểu chủ trì vòng chấm sơ khảo cuộc thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Logo không chỉ là dấu hiệu nhận diện về mỹ thuật mà còn là kết tinh truyền thống văn hóa, bản sắc, khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ. Đề nghị các thành viên Hội đồng giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, khoa học và công tâm; bám sát quy chế cuộc thi, đánh giá toàn diện các tác phẩm theo đúng quy chế và các tiêu chí Ban tổ chức đã ban hành. Qua đó, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, có khả năng ứng dụng cao, thể hiện được chiều sâu văn hóa cội nguồn, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Ngô Tuấn Phong phát biểu tại vòng chấm sơ khảo.

Đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm dự thi (ngày 30/6/2026), Ban Tổ chức đã nhận được 524 tác phẩm tham gia cuộc thi của các tác giả thuộc 24 tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 tác giả người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó có 486 tác phẩm hợp lệ. Các tác phẩm dự thi được mã hóa bằng mã số riêng, bảo mật thông tin về tác giả nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình chấm chọn.

Theo kế hoạch, tại vòng chấm sơ khảo, Hội đồng giám khảo chấm chọn 10 tác phẩm vào chung khảo. Trong đó có 5 tác phẩm lựa chọn từ các tác giả đặt hàng và 5 tác phẩm của các tác giả dự thi.

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ được phát động rộng rãi trong và ngoài nước; đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn một logo tiêu biểu, có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu của tỉnh. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người Phú Thọ.

Lê Hoàng