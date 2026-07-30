Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài

Ngày 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và cho ý kiến phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ban. ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chủ trì hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 151 dự án có khó khăn, vướng mắc đã được tiến hành rà soát. Trong đó có 30 dự án đã chấm dứt hoạt động; 20 dự án đã được tháo gỡ xong vướng mắc; 26 dự án đã báo cáo UBKT Trung ương và được ủng hộ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc xử lý, phương án tháo gỡ; còn lại 75 dự án đang tiếp tục thực hiện rà soát, tháo gỡ theo quy định. Đa số các dự án này đều được tổng hợp khó khăn, vướng mắc trước khi sáp nhập tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu cho ý kiến đối với 26 dự án đã báo cáo UBKT Trung ương. Các đại biểu cho rằng, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành theo từng nhóm giải pháp; đồng thời thành lập tổ công tác chỉ đạo xử lý các dự án; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với 13/75 dự án được phân loại, tổ chức rà soát điều kiện để áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải của Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải.

Đây là một trong 26 dự án đã báo cáo UBKT Trung ương. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tổng diện tích đất khoảng 1.039.000m2 với tổng mức đầu tư dự kiến 6.008 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã thực hiện 4.000 tỷ đồng, đạt 66,58% tổng mức đầu tư.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến vào giải pháp tháo gỡ khó khăn một số dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ hội nghị; đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của UBKT Trung ương trong quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị tập trung rà soát các dự án một cách toàn diện, khách quan. Trên cơ sở đánh giá cụ thể từng dự án để xác định dự án cần thu hồi, dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, dự án còn vướng mắc và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Mục tiêu là bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả sử dụng đất, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh cùng các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện phương án triển khai; đồng thời thực hiện nghiêm việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với 50 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, cần khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với 26 dự án đã được UBKT Trung ương cho ý kiến, Đảng ủy UBND tỉnh nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với từng dự án trước khi tổ chức thực hiện.

Đối với 13 dự án thuộc nhóm 75 dự án được phân loại, cần tiếp tục rà soát điều kiện áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị quyết số 170/2024/QH15, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn của UBKT Trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai; đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh bổ sung lực lượng cán bộ của UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia các tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai và giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tờ trình và các thủ tục theo quy định. Đồng chí đặc biệt lưu ý đến việc quản lý quy hoạch đất, lòng hồ, mặt nước các hồ, đầm; yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng phải bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBKT Trung ương trước ngày 20/12/2026.

Đức Anh