Diễn tập An ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026

Chiều 29/7, UBND tỉnh tổ chức diễn tập An ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập an ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026 dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Cùng dự có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, thành viên Tiểu Ban An ninh mạng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập An ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026 Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Tuy nhiên, nguy cơ tấn công mạng, mã độc, đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm phạm an ninh mạng nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng diễn biến ngày càng tinh vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bộ máy hành chính địa phương và đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức diễn tập an ninh mạng là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm rà soát, kiểm tra tính sẵn sàng của các phương án ứng cứu; tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng với lực lượng quản trị, vận hành hệ thống thông tin và các đơn vị viễn thông trong công tác phát hiện, ứng cứu, khắc phục sự cố. Đồng thời kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế để tiếp tục hoàn thiện quy trình, cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức diễn tập trao cờ lưu niệm cho 4 đội tham gia diễn tập.

Tham gia diễn tập an ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026 có 4 đội, với tổng số 16 thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng đến từ: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Viettel Phú Thọ, Mobifone Phú Thọ, VNPT Phú Thọ.

Tình huống giả lập đặt ra: Thông qua công tác giám sát, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) phát hiện Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng đột biến các yêu cầu truy vấn bất thường; một số dịch vụ quản lý hệ thống phát sinh tiến trình lạ nên đã phân tích, trích lập nội dung sự cố và thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thực hiện ứng cứu, điều tra, phân tích và xử lý sự cố.

Trên cơ sở tình huống giả lập, các đội tham gia sẽ thực hiện đầy đủ quy trình ứng cứu an ninh mạng gồm: Phân tích nhật ký hệ thống; điều tra quá trình khai thác lỗ hổng; thu thập chỉ dấu tấn công và chứng cứ số; đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng; phát hiện các cơ chế duy trì truy cập trái phép....

Mỗi đội sẽ tham gia trên hệ thống mô phỏng, trả lời câu hỏi của Ban tổ chức với thang điểm tối đa 100 điểm và thuyết trình về các nội dung: Nguy cơ an ninh mạng và phương án đảm bảo an ninh mạng trong kỷ nguyên AI; bảo vệ chủ quyền quốc gia; thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - giải pháp công nghệ và phối hợp liên ngành.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi " Giám sát"

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội tham gia diễn tập đạt thành tích. 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập.

2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập.

Duy Thành