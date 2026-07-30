Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công 3 vụ án lớn và phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật

Ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, Công an tỉnh đã triệt phá thành công 3 vụ án lớn: Ngăn chặn đường dây sử dụng công nghệ cao có âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam; khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính; đồng loạt triệt phá 3 nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt 94,6%; lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 1.300 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm và bắt giữ trên 500 vụ với 950 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy.

Đại diện các cơ quan báo chí và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi tại buổi họp báo.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí và các đơn vị nghiệp vụ đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời, thống nhất các giải pháp tăng cường phối hợp trong cung cấp thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Duy Thành - Trung Kiên