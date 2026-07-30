Toàn Thắng huy động sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ở xã vùng sâu Toàn Thắng, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân. Từ tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Mường, lắp đặt camera an ninh đến các tổ tự quản bám địa bàn..., thế trận an ninh nhân dân được củng cố từ chính sự đồng lòng của Nhân dân, đưa Toàn Thắng trở thành điểm sáng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Toàn Thắng.

Khơi dậy ý thức từ công tác tuyên truyền

Được sáp nhập từ 3 xã Lỗ Sơn, Gia Mô và Nhân Mỹ, xã Toàn Thắng có hơn 15.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 95%. Là địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã xác định thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã cùng cấp ủy, chính quyền lựa chọn nhiều hình thức gần gũi với người dân. Những buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại khu dân cư, trường học. Hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật, cảnh báo thủ đoạn của các loại tội phạm. Đặc biệt, việc xây dựng các phóng sự tuyên truyền bằng tiếng Mường đã giúp nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn với đồng bào.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tổ chức 135 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 16.000 lượt người tham gia. Trang Facebook Công an xã Toàn Thắng trở thành kênh thông tin hữu ích, thường xuyên cập nhật các cảnh báo về tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và nhiều thông tin thiết thực phục vụ người dân.

Phong trào còn được cụ thể hóa bằng việc vận động các gia đình, cơ quan, trường học ký cam kết chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường an toàn ngay từ cơ sở.

Tiểu phẩm “Ánh sáng nơi bản Mường” của thành viên mô hình "Đội tuyên truyền đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội".

Đồng chí Bùi Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Toàn Thắng cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm ANTT ngày càng được nâng cao. Việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần tự giác, tự quản của Nhân dân, tạo nền tảng để xây dựng khu dân cư an toàn và hạn chế các vụ việc phát sinh.

Những mô hình xuất phát từ thực tiễn

Điểm nổi bật của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Toàn Thắng là các mô hình tự quản đều xuất phát từ yêu cầu thực tế. Trong đó, mô hình “Camera an ninh” được triển khai bằng nguồn xã hội hóa với sự chung tay của doanh nghiệp và người dân. Hệ thống camera được lắp đặt tại các tuyến đường, nút giao thông và khu vực trọng điểm, hỗ trợ lực lượng Công an trong quản lý địa bàn, xác minh và xử lý nhiều vụ việc.

Điểm nhấn của phong trào là mô hình “Đội tuyên truyền đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”. Thông qua đội tuyên truyền, những thông tin về phòng chống ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao hay các thủ đoạn lừa đảo mới được chuyển tải kịp thời, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan, tiểu phẩm, sinh hoạt cộng đồng, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm của người dân.

Mô hình đã được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu xuất sắc, được nhân rộng trên địa bàn tỉnh và biểu dương là một trong 30 mô hình tiêu biểu của cả nước.

Đông đảo người dân cổ vũ bóng chuyền tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Toàn Thắng.

Đồng chí Bùi Văn Thái - Phó Trưởng Công an xã cho biết: Điều đáng quý nhất là người dân ngày càng chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao cảnh giác và tích cực đồng hành cùng lực lượng Công an trong giữ gìn bình yên từ cơ sở.

Công an xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận, vận động Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”, lực lượng Công an xã cùng các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Xây dựng thế trận an ninh từ lòng dân

Hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Toàn Thắng được thể hiện rõ qua sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân. Từ chỗ trông chờ vào lực lượng chức năng, người dân đã chủ động tham gia giữ gìn ANTT.

Đến nay, người dân đã cung cấp 541 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết 51 vụ việc ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ tranh chấp kéo dài và vận động thu hồi 46 vũ khí, vật liệu nổ. 100% thôn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Xã được xếp loại Xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh, những kết quả xã Toàn Thắng đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ khi biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, củng cố các mô hình tự quản và xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng chính quy, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Hồng Duyên