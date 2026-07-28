Bài học cảnh tỉnh thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng

Những màn rú ga, lạng lách, đánh võng hay những lời hò hét cổ vũ tưởng chỉ là phút bốc đồng để thể hiện bản thân nhưng có thể phải trả giá bằng bản án hình sự. Thông qua mô hình phiên tòa giả định, những quy định của pháp luật được truyền tải sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, mới đây, Đoàn Thanh niên Công an xã Yên Lạc phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 10 tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng. Chương trình có sự tham gia của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng gần 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng được tổ chức tại Công an xã Yên Lạc.

Phiên tòa được xây dựng trên cơ sở một vụ án có thật xảy ra trên địa bàn xã Yên Lạc vào cuối tháng 4/2025.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 10, tối 26/4, một nhóm thanh thiếu niên từ 15 - 17 tuổi rủ nhau đi “cháy phố”. Các đối tượng tự ý tháo biển kiểm soát xe máy, mang theo dao tự chế, ná cao su, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi, hò hét trên tuyến Tỉnh lộ 304. Sau đó, còn đăng bài trên mạng xã hội rủ thêm người tham gia và truy đuổi một người đi đường trong đêm khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, người dân sống ven đường bất an, lo lắng và phải trình báo cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, các bị can thực hiện hành vi chỉ nhằm thể hiện bản thân, thỏa mãn sự hiếu thắng, gây sự chú ý từ người khác, bất chấp sự an toàn của cộng đồng. Hành vi mang theo hung khí, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên đường phố đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Các bước xét hỏi, tranh tụng, tuyên án được thực hiện theo đúng trình tự của một phiên tòa.

Không khí nghiêm trang của phiên xét xử cùng những lập luận sắc bén của Kiểm sát viên, phần tranh tụng, tuyên án đã giúp người xem hình dung rõ cái giá phải trả cho những phút bốc đồng, thiếu hiểu biết của tuổi trẻ.

TikToker Hải He cùng một số đoàn viên, thanh niên xã Yên Lạc tham gia đóng vai bị cáo tại phiên tòa giả định.

Để tăng sức hút đối với giới trẻ, chương trình còn có sự đồng hành của TikToker Hải He - người được nhiều bạn trẻ biết đến qua các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội. Những phần giao lưu, chia sẻ về các tình huống thực tế đã góp phần giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Đại úy Lục Xuân Thắng - Bí thư Chi đoàn Công an xã Yên Lạc cho biết: “Trước thực trạng nhiều thanh thiếu niên bị tác động bởi các trào lưu trên mạng xã hội, việc đổi mới hình thức tuyên truyền là rất cần thiết. Phiên tòa giả định cùng sự tham gia của TikToker Hải He đã giúp chương trình gần gũi hơn với giới trẻ. Khi chính các bạn được nhập vai và trực tiếp chứng kiến hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, bài học pháp luật sẽ dễ tiếp nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn”.

Để tạo sức hấp dẫn, các nhân vật hóa trang, đóng vai theo đúng diễn biến vụ việc.

Các đại biểu tham dự phiên tòa giả định.

Theo thống kê của VKSND khu vực 10, từ ngày 1/1/2025 đến 30/6/2026, trên địa bàn khu vực quản lý đã xảy ra 11 vụ với 102 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã khởi tố 4 vụ với 35 bị can. Phần lớn các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, thực hiện hành vi theo nhóm, tụ tập qua mạng xã hội, mang theo hung khí, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đồng chí Lưu Hải Dương - Bí thư Chi Đoàn VKSND khu vực 10 cho biết: “Việc lựa chọn vụ án có thật để xây dựng phiên tòa giả định giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ rằng, những hành vi vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể bắt nguồn từ sự bồng bột, hiếu thắng. Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên không chỉ hiểu quy định của pháp luật mà còn biết tự bảo vệ mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tuyên truyền cho bạn bè, người thân cùng thực hiện”.

Em Nguyễn Cẩm Ly - đoàn viên tham dự chương trình chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em theo dõi một phiên tòa giả định được xây dựng từ vụ án có thật. Khi chứng kiến các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa chỉ vì những phút bốc đồng, em hiểu rằng mọi hành vi vi phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chương trình giúp em có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và nhắc nhở bạn bè không chạy theo những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội”.

Từ vụ án được đưa ra xét xử tại phiên tòa giả định, các cơ quan chức năng khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, đua xe trái phép; không mang theo dao, kiếm hoặc các loại hung khí khi tham gia giao thông; không cổ vũ, phát trực tiếp hay chia sẻ các nội dung vi phạm trên mạng xã hội. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông và chủ động tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân không tham gia các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Kim Liên - Hải Dương