Giá vàng hôm nay (31-7): Đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay (31-7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đảo chiều tăng trở lại; giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu vượt giá vàng miếng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 31-7 như sau:

Vàng miếng Rạng sáng 30-7 Rạng sáng 31-7 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 137,5 141,5 137,7 141,7 +200 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 137,1 141,1 137,1 141,1 - - DOJI 137,5 141,5 137,7 141,7 +200 +200 PNJ 137,5 141,5 137,7 141,7 +200 +200 Phú Quý 137,1 141,1 137,7 141,7 +600 +600

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (31-7) đồng loạt tăng so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 137,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

DOJI mua vào vàng nhẫn ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ được mua vào ở mức 136,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng; bán ra 141,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Phú Quý mua vào vàng nhẫn ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hiện neo ở mức 4.105,6 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.105,6 USD/ounce (tương đương 131,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giao ngay tăng cao hơn vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Năm tại Mỹ, do chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm và đồng USD yếu hơn đã giúp kim loại phục hồi sau quyết định giữ nguyên lãi suất cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư.

Theo các chuyên gia, chính sách “giữ nguyên lãi suất” của Fed nhìn chung là tin tốt cho giá vàng, mặc dù nó cũng giúp đẩy lùi sự bất ổn xung quanh lạm phát, lãi suất và thị trường nói chung cho đến sau mùa hè, có khả năng khiến giá kim loại quý ổn định trong phạm vi gần đây thêm một thời gian nữa.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, cho biết kim loại quý đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.

“Mặc dù kỳ vọng về lãi suất cao hơn thường gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý, vì chúng không tạo ra lợi nhuận, nhưng chúng vẫn giữ vững giá trị khá tốt bất chấp điều đó”, ông viết.

Ông Colombo cho biết, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng hiện đang ở trạng thái sẵn sàng cho một đợt phục hồi tiềm năng...

Các nhà kinh tế Christopher Hodge, John Briggs và Selin Aker của Natixis cho rằng, cuộc họp của Fed lần này là lần đầu tiên có sự xuất hiện của những “cuộc tranh cãi nội bộ” mà Chủ tịch Fed K. Warsh đã dự đoán, với ba chủ tịch khu vực phản đối và ủng hộ việc tăng lãi suất.

“Những ý kiến bất đồng này không gây ngạc nhiên, xét đến những tuyên bố công khai trước đó của ba người này cho rằng lập trường chính sách hiện tại không đủ để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2% của Fed”, họ viết. “Ba ý kiến bất đồng có thể được xem là hơi cứng rắn, nhưng những người bất đồng này không nhất thiết sẽ chi phối chính sách và chúng tôi nghĩ rằng tín hiệu rõ ràng hơn là tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, đều nhất trí về việc tạm dừng tăng lãi suất”...

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thoạt nhìn có vẻ như là một động thái giữ nguyên chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng Chủ tịch Warsh nhiều lần khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc đạt được mục tiêu lạm phát, thì lãi suất ngắn hạn và đồng USD càng giảm.

“Giá vàng đã bắt đầu phục hồi sau đợt giảm xuống dưới 4.000 USD vào sáng nay tại Bắc Mỹ nhưng đã tăng mạnh sau quyết định của FOMC”, ông nhận định...

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,155 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,222 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,900 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,934 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,902 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,947 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 58,29 USD/ounce; tăng 0,74 USD/ounce.

Theo qdnd.vn