Kinh tế
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Phổ biến những điểm mới của Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp

Sáng 30/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quy định và những điểm mới của Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp.

Phổ biến những điểm mới của Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cập nhật chính sách Thuế năm 2026 cho các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Tại chương trình, đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cùng các chuyên gia về thuế, quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ đã giới thiệu hai chuyên đề trọng tâm.

Trong đó, chuyên đề kiến thức cơ bản về thuế và rủi ro pháp lý trong lĩnh vực thuế, kế toán doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm vững các quy định hiện hành, nhận diện những rủi ro thường gặp và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Chuyên đề về quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Doanh nghiệp tập trung vào các nội dung về tổ chức, quản trị, điều hành doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.

Sau hợp nhất, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới tăng, quy mô và lĩnh vực hoạt động ngày càng đa dạng, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp, minh bạch tài chính và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thông qua chương trình tập huấn, các doanh nghiệp được cập nhật những quy định mới của pháp luật, nâng cao kiến thức về thuế và quản trị doanh nghiệp; đồng thời được giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Ngọc Anh


Trần Ngọc Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thuế tỉnh Phú Thọ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Xúc tiến đầu tư phổ biến quản trị doanh nghiệp Phát triển kinh tế Trung tâm Pháp luật
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