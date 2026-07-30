Phú Thọ có 2.800ha chuối sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Phú Thọ đang tập trung phát triển sản phẩm chuối theo hướng đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

HTX Chuối Viba (xã Lương Sơn) áp dụng công nghệ dấm chín an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP, góp phần hình thành chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất và tiêu thụ chuối.

Toàn tỉnh hiện có 6.500ha chuối, sản lượng 162.000 tấn. Đến nay, có gần 356ha được cấp và quản lý 13 mã số vùng trồng xuất khẩu, 60 mã số vùng trồng nội địa, đáp ứng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Diện tích chuối được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn 2.800ha, trong đó 279,5ha chuối VietGAP; 80,5% ha áp dụng quy trình IPM và kỹ thuật màng bọc quả.

Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, sản phẩm chuối còn thâm nhập vào các thị trường cao cấp như EU. Tiêu biểu là mô hình HTX Chuối Viba tại xã Lương Sơn sản xuất theo quy trình VietGAP, nhân giống theo phương pháp cấy mô, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu, tạo liên kết chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất tiêu thụ.

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ định hướng duy trì ổn định diện tích trồng chuối, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tỉnh ưu tiên sử dụng giống chuối nuôi cấy mô sạch bệnh, phát triển các vùng sản xuất tập trung phục vụ xuất khẩu, mở rộng diện tích đạt chứng nhận GAP, hữu cơ và được cấp mã số vùng trồng.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc; thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu chuối Phú Thọ.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến như chuối sấy, tinh bột chuối và các sản phẩm từ thân, lá chuối nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành hàng chuối.

Bùi Minh