Thượng Long khơi dậy động lực phát triển kinh tế

Phát huy lợi thế về đất đai, lao động và tiềm năng phát triển sản xuất, xã Thượng Long đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, duy trì ổn định hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Những mô hình kinh tế phù hợp với thực tế đang góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Những năm qua, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã Thượng Long xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì hoạt động, mở rộng quy mô, góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình nuôi vịt đẻ trứng, lò ấp trứng của gia đình chị Trịnh Thị Thương ở thôn Nga Hoàng cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Toàn xã hiện có hơn 2.000 con trâu, bò; gần 2.000 con lợn và trên 250 nghìn con gia cầm. Người dân từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển các mô hình tập trung, chú trọng đầu tư chuồng trại, sử dụng giống có năng suất, chất lượng, thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được duy trì và phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Xã có diện tích mặt nước nuôi thủy sản hơn 100ha, sản lượng thủy sản khai thác đạt trên 300 tấn mỗi năm. Hoạt động nuôi thủy sản không chỉ đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, tăng nguồn thu cho người dân.

Một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của xã là mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Trịnh Thị Thương ở thôn Nga Hoàng. Hiện gia đình chị có gần 3ha quế, duy trì đàn vịt khoảng 3.000 con, xây dựng lò ấp trứng kết hợp nuôi thủy sản. Việc kết hợp nhiều loại hình sản xuất giúp gia đình tận dụng hiệu quả đất đai, lao động, đồng thời giảm bớt rủi ro khi thị trường hoặc giá của một loại sản phẩm có biến động. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng, tạo nguồn lực để gia đình tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn cho thấy hiệu quả của việc mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là động lực để nhiều hộ dân trên địa bàn tích cực học hỏi, phát huy lợi thế sẵn có, từng bước xây dựng các mô hình kinh tế mang lại giá trị cao.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh nghề may gia công quần áo trên địa bàn xã Thượng Long tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định. Xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 3 công ty khai thác đá làm vật liệu xây dựng, 3 xưởng sản xuất gạch không nung, 4 xưởng xẻ và bóc gỗ, 2 cơ sở may mặc, 2 cơ sở may bạt cùng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khác. Các cơ sở đã góp phần khai thác tiềm năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nổi bật là mô hình gia công may mặc tại thôn Đồng Trung, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương và các xã lân cận với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở không chỉ giúp nhiều lao động có việc làm ổn định ngay tại quê hương mà còn góp phần giảm tình trạng lao động phải đi làm ăn xa.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn cũng tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Dịch vụ giao thông vận tải, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các cơ sở lắp ráp nhôm kính, sản xuất đồ mộc dân dụng, xay xát lương thực, sửa chữa thiết bị điện tử, xe máy... được duy trì ổn định. Sự phát triển của các loại hình dịch vụ không chỉ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống và tạo diện mạo kinh tế năng động hơn cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Viết An - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Long cho biết: Xã xác định phát triển kinh tế phải gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh; đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với hướng đi phù hợp cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế xã Thượng Long đang từng bước phát triển theo hướng đa dạng, bền vững. Những mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hoàng Hương