Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, kích thích sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Với mục tiêu góp phần hiện thực hóa tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngay từ đầu năm 2026, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, từng bước nâng cao tỷ lệ giải ngân, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Các công trình đầu tư công trên địa bàn xã Tiên Lữ đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo tổng hợp của cơ quan chuyên môn, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 137 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; trong đó 117 xã, phường, chiếm khoảng 80% tổng số đơn vị cấp xã đã giải ngân trên 50% kế hoạch vốn. Kết quả có được là nhờ các địa phương chủ động rà soát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Đồng thời, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án, giao cán bộ theo dõi tiến độ hằng tuần, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Tại xã Tân Sơn, địa phương xác định rà soát các dự án chuyển tiếp và xử lý dứt điểm nguồn vốn kéo dài là giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh giải ngân. Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tập trung rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, toàn bộ 5,92 tỷ đồng vốn kéo dài đã được giải ngân, không để phát sinh tình trạng vốn tồn đọng hay dự án chuyển tiếp kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Cùng với đó, UBND xã duy trì kiểm tra tiến độ thường xuyên, tổ chức họp chuyên đề để rà soát từng dự án, từng hạng mục; phân loại rõ các khó khăn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân xử lý, bảo đảm các vướng mắc được giải quyết ngay từ cơ sở. Đến nay, tổng kế hoạch vốn trên địa bàn xã đạt hơn 105,4 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công hơn 92,7 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp và khởi công mới đạt trên 194,2 tỷ đồng, tạo cơ sở thuận lợi để hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm.

Để đảm bảo tiến độ, xã Tiên Lữ đã tập trung tháo gỡ những nút thắt lớn trong giải ngân là giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư và tiến độ của nhà thầu. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã là 73,3 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công các dự án mới. Địa phương xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ nên tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ mặt bằng”. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thi công và giải ngân chi tiết theo từng dự án, tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ. Đến cuối tháng 6/2026, xã Tiên Lữ đã giải ngân 57,1 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch vốn.

Sự đồng hành, đôn đốc sát sao của chính quyền đã tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng công trình Nhà lớp học bộ môn Trường Tiểu học Văn Quán cho biết: Đơn vị đã chủ động vật liệu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Công trình phấn đấu hoàn thành, bàn giao kịp phục vụ năm học mới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn như vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh dự án, đất đai còn kéo dài; một số nhà thầu, đơn vị tư vấn năng lực còn hạn chế; giá vật liệu xây dựng biến động và thời tiết mưa bão có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, tập trung xử lý dứt điểm các công trình chậm tiến độ; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chủ động của chủ đầu tư và nhà thầu, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Lệ Oanh