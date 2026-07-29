Phú Thọ đẩy mạnh phát triển các loại vật nuôi đặc hữu

Cùng với sự chuyển dịch từ tư duy “số lượng” sang “giá trị”, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang mở rộng quy mô chăn nuôi các loại vật nuôi đặc hữu như gà, lợn bản địa, dê, ong mật... Từ đó, phát huy hiệu quả nguồn gen quý, gắn phát triển nông nghiệp với khai thác du lịch.

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Bao La phát triển đàn lợn đen bản địa mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nguồn thu nhập bền vững.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tổng đàn vật nuôi đặc sản, đặc trưng của toàn tỉnh có khoảng 25.500 con lợn rừng, lợn đen Đà Bắc; 25.000 con gà nhiều cựa; 300.000 con gà xương đen, gà H’Mông; gần 71.000 con dê; trên 900 con hươu...

Trong đó, mô hình chăn nuôi gà Lạc Sơn, gà nhiều cựa, gà H’Mông đã góp phần bảo tồn thành công nguồn gen bản địa có thương hiệu, chăn thả vườn đồi tự nhiên. Nhiều loại vật nuôi đặc sản được thị trường ghi nhận, là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm.

Đáng chú ý, sản phẩm ong mật Tam Đảo, An Bình sản xuất theo quy trình sạch, đạt tiêu chuẩn FSSC 22000 đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Đức, Singapore, Hàn Quốc, Dubai.

Giai đoạn 2026 - 2030, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tỉnh khuyến khích các địa phương tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi các loại vật nuôi đặc hữu; đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hữu cơ và chăn nuôi truyền thống theo hướng hàng hóa chất lượng cao, an toàn sinh học. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, kê khai chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm; thúc đẩy xã hội hóa, phát triển chăn nuôi phù hợp với cơ chế thị trường.

Bùi Minh