Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đang cho vay ưu đãi hơn 32 tỷ đồng

Sáng 28/7, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026. Dự hội nghị có các đại biểu thuộc Hội đồng quản lý Quỹ; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan đến lĩnh vực môi trường; các tổ chức, cá nhân đang vay vốn và có nhu cầu vay vốn tại Quỹ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, trình tự và thủ tục được cho vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, được giới thiệu về công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; đối tượng, trình tự, thủ tục tài trợ và đồng tài trợ.

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội nghị.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của Quỹ là tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động chính của Quỹ gồm: tiếp nhận ký Quỹ Bảo vệ môi trường; cho vay vốn với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; hỗ trợ lãi suất đầu tư; tài trợ - đồng tài trợ; nhận ủy thác - ủy thác.

Hiện nay, tổng vốn điều lệ của Quỹ đạt trên 103 tỷ đồng. Với lãi suất ưu đãi là 2%, Quỹ đang cho vay 9 dự án với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, với mong muốn gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp, khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Từ đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh.

Lê Hoàng