Tín dụng chính sách giữ nhịp an sinh sau sáp nhập

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Kim Bôi đã nhanh chóng ổn định hoạt động, duy trì mạng lưới giao dịch đến tận cơ sở, đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Không chỉ giữ vững “mạch vốn” phục vụ người dân, đơn vị còn ghi nhận nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng tín dụng, chất lượng quản lý vốn và hiệu quả an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Xuân Huế - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Kim Bôi chia sẻ, để bảo đảm người dân không gặp khó khăn khi tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, Phòng Giao dịch NHCSXH Kim Bôi đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì 17 điểm giao dịch xã. Các điểm giao dịch được bố trí linh hoạt tại trụ sở UBND xã mới, trụ sở xã cũ hoặc nhà văn hóa khu dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Phòng Giao dịch NHCSXH Kim Bôi luôn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được nhanh nhất và an toàn, hiệu quả nhất.

Lịch giao dịch tiếp tục được duy trì ổn định như trước thời điểm sáp nhập. Hệ thống biển chỉ dẫn, niêm yết công khai các chương trình tín dụng được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Song song với việc duy trì mạng lưới giao dịch, đơn vị phối hợp các xã rà soát nhu cầu vay vốn, xác nhận đúng đối tượng đủ điều kiện, bảo đảm nguồn vốn chính sách đến đúng người, sử dụng đúng mục đích.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng tích cực. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch đạt 733,3 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân hơn 152,2 tỷ đồng cho 2.572 lượt hộ vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 733,3 tỷ đồng, với 12.407 hộ vay vốn thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Đáng chú ý, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ cả năm 2026 ngay trong 6 tháng đầu năm. Đây là kết quả phản ánh nhu cầu tiếp cận vốn ưu đãi của người dân vẫn rất lớn, đồng thời cho thấy khả năng điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả của đơn vị trong bối cảnh địa bàn có nhiều thay đổi sau sáp nhập.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nợ quá hạn còn 32 triệu đồng, tương đương 0,004% tổng dư nợ - mức rất thấp so với quy mô nguồn vốn đang quản lý. Toàn bộ 304 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn đều được xếp loại tốt, không còn tổ xếp loại trung bình hoặc yếu.

Nguồn vốn tín dụng chính sách hiện được triển khai trên nhiều chương trình, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người chấp hành xong án phạt tù và nhiều đối tượng chính sách khác.

Hiệu quả của đồng vốn ưu đãi được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể trong đời sống dân sinh. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần xây dựng 955 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tạo việc làm cho 145 lao động; hỗ trợ 6 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; tạo điều kiện cho 1 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giúp 2 hộ gia đình xây dựng nhà ở và hỗ trợ 9 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài làm tốt công tác tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch NHCSXH Kim Bôi còn tích cực trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song với hoạt động cho vay, công tác truyền thông và nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn cũng được chú trọng. Đơn vị đã phối hợp thực hiện 43 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về tín dụng chính sách trên các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 800 lượt cán bộ hội, đoàn thể và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao năng lực quản lý, đưa chính sách đến gần người dân hơn.

Để bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Theo Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Kim Bôi Trần Xuân Huế, việc tăng cường kiểm tra, giám sát không chỉ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn mà còn kịp thời hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ trên 10%; giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,004%; duy trì 100% điểm giao dịch hoạt động an toàn; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp tục được ưu tiên bố trí cho các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập trong giai đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngọc Tuấn