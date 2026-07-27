Viết tiếp câu chuyện “Bộ đội Cụ Hồ”

Tiếng súng, tiếng bom đạn chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ vẫn tiếp tục được khẳng định trong thời bình. Trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và thực hiện công tác an sinh xã hội, nhiều cựu chiến binh, thương binh đã vượt lên hoàn cảnh, làm giàu bằng chính ý chí và sức lao động của mình, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình đồng đội. Họ đang viết tiếp câu chuyện đẹp về người lính trong thời kỳ mới.

Cựu chiến binh Nguyễn Nghĩa Lộc hướng dẫn lao động hoàn thiện sản phẩm mộc.

Thành công từ ý chí và tấm lòng nhân ái

Trở về sau chiến tranh với thương tật và cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, thương binh Đào Văn Mạc không cho phép mình đầu hàng số phận. Từ hai bàn tay trắng, trải qua nhiều công việc, đến năm 2001, ông thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Gia (nay thuộc xã Đoan Hùng). Với kinh nghiệm cùng năng lực quản lý, doanh nghiệp của ông đã thi công nhiều công trình trường học, trạm y tế và hạ tầng dân sinh. Có những thời điểm, ông chấp nhận đối mặt với rủi ro tài chính để xây dựng các phòng học cho vùng khó khăn khi nguồn kinh phí tài trợ chưa được chuyển về. Với ông, đó không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là trách nhiệm đối với quê hương.

Là người từng trải qua gian khó, ông luôn đau đáu với công tác đền ơn đáp nghĩa và hoạt động thiện nguyện. Công ty Hoàng Gia đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhiều gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2007, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh; năm 2019 tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân huyện Đoan Hùng, nay là xã Đoan Hùng. Dưới sự kết nối của ông, nguồn quỹ của hội đạt trên 5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Hằng năm, các tổ chức do ông phụ trách đều dành hàng trăm triệu đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam, thương binh nặng, gia đình liệt sĩ và người nghèo. Công ty của ông tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động là con em cựu chiến binh, thương binh và được tin tưởng giao thực hiện các công trình tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm. Với thương binh Đào Văn Mạc, giá trị của doanh nghiệp không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở những đóng góp cho cộng đồng. Dù các tổ chức cấp huyện đã kết thúc hoạt động theo chủ trương sắp xếp bộ máy, ông vẫn mong muốn có một tổ chức thiện nguyện mới để tiếp tục lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, viết tiếp nghĩa tình của người lính Cụ Hồ trong thời bình.

Trọn nghĩa tình đồng đội

Rời quân ngũ trở về quê hương Xuân Lãng, cựu chiến binh Nguyễn Nghĩa Lộc lựa chọn gắn bó với nghề mộc truyền thống để lập nghiệp. Khởi đầu từ một cơ sở sản xuất nhỏ, bằng ý chí của người lính, sự cần cù và nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, ông từng bước xây dựng Công ty TNHH Hải Lộc trở thành doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu theo đơn đặt hàng và cung ứng nguyên liệu gỗ cho thị trường.

Là vùng đất có truyền thống trăm năm làm nghề mộc, làng Thanh Lãng đã hun đúc trong ông tình yêu nghề và khát vọng đưa sản phẩm quê hương vươn xa. Điều làm nên dấu ấn của người cựu chiến binh này không chỉ là thành công trong sản xuất mà còn là nghĩa tình với đồng đội. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình người lính sau chiến tranh, ông luôn ưu tiên tuyển dụng con em cựu chiến binh vào làm việc tại công ty. Đặc biệt, những người con của đồng đội không may bị khiếm khuyết, khuyết tật đều được ông bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng, giúp họ có thu nhập, thêm niềm tin, cơ hội hòa nhập cuộc sống.

Đối với ông Lộc, phát triển doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm xã hội. Mỗi việc làm dành cho con em đồng đội không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sinh kế mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cùng mình cống hiến cho Tổ quốc. Chính nghĩa cử ấy đã tạo nên nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và truyền thống “đồng chí, đồng đội” trong cuộc sống hôm nay.

Người lính thầm lặng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, thương binh, lương y Nguyễn Văn Tún ở phường Kỳ Sơn vẫn cần mẫn với những thang thuốc nam và phòng khám luôn sáng đèn từ sáng sớm. Gần nửa thế kỷ qua, ông lặng lẽ nối tiếp truyền thống gia đình, miệt mài sưu tầm, bảo tồn những bài thuốc quý và chữa bệnh cứu người bằng cả tâm huyết của một người thầy thuốc, trách nhiệm của người lính.

Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 65%, ông không đầu hàng bệnh tật mà gắn bó trọn đời với nghề thuốc nam. Không quản đường sá hiểm trở, ông nhiều lần lên rừng tìm cây thuốc quý, nghiên cứu, hoàn thiện các bài thuốc điều trị các bệnh về tiêu hóa, xương khớp và nhiều bệnh lý khác. Mỗi năm, phòng khám của ông tiếp nhận khoảng 4.000 lượt bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Không chỉ tận tâm với người bệnh, ông Nguyễn Văn Tún còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Với vai trò hội viên Hội Đông y, Hội Cựu chiến binh, ông thường xuyên khám bệnh miễn phí, hỗ trợ người nghèo, trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp kinh phí giúp đỡ các gia đình chính sách. Những việc làm ấy xuất phát từ tâm niệm giản dị: Còn sức khỏe là còn cống hiến cho cộng đồng.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, lương y Nguyễn Văn Tún vẫn đang lặng lẽ viết tiếp hành trình cống hiến của người lính năm xưa, góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Trong dòng chảy phát triển của quê hương, những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của các cựu chiến binh, thương binh đã góp phần khẳng định giá trị bền vững của phẩm chất “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn hướng tới. Đó cũng là minh chứng sinh động cho thấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, những người lính năm xưa vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, tiếp tục cống hiến bằng trí tuệ, nghị lực và trái tim nhân hậu.

Lệ Oanh