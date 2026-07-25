Động lực bứt phá ở Minh Đài

Sở hữu những vùng chè xanh trải dài, kho tàng văn hóa bản địa giàu bản sắc cùng hệ thống kinh tế từng bước phát triển đa dạng, xã Minh Đài đang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước thay đổi diện mạo địa phương.

Nâng tầm giá trị nông sản

Nằm giữa không gian đại ngàn, nơi những dải sương mỏng giăng trên ngọn đồi, đỉnh núi mỗi sớm mai, Minh Đài hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nhờ tư duy đổi mới cùng sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân, xã Minh Đài đang từng bước phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Xã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân.

Theo đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài, xác định nông nghiệp vẫn là “xương sống” của nền kinh tế địa phương, xã chủ động lựa chọn hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, gắn với tiêu chuẩn sản xuất hiện đại và quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững.

Cây chè là cây chủ lực, tạo nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ gia đình xã Minh Đài.

Nhờ tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, địa phương đã xây dựng thành công chuỗi giá trị cho các sản phẩm mũi nhọn như chè Tân Sơn, măng rừng tự nhiên và mật ong rừng nguyên chất. Không dừng lại ở quy mô tiêu thụ nội địa, xã đang từng bước chuẩn hóa quy trình chăm sóc, chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn để mở rộng thị trường, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ gia đình. Hiện diện tích chè được giữ ổn định ở mức gần 2.300ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch ước đạt 2.223,6ha. Nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào khâu chăm sóc, tổng sản lượng chè búp tươi toàn xã 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7.484 tấn. Công tác trồng mới và trồng lại diện tích chè già cỗi luôn được quan tâm với diện tích thực hiện ước đạt 10ha. Bên cạnh khâu trồng trọt, hoạt động chế biến sâu cũng ghi nhận những tín hiệu rất khả quan khi ước đạt 500 tấn chè thành phẩm.

Không chỉ dừng lại ở cây chè, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang được đẩy mạnh tại các bản làng. Mô hình trồng chanh thương phẩm tại Hợp tác xã Mường Kịt là một trong những hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và mở ra hướng phát triển kinh tế hàng hóa cho người dân.

Phát huy kinh tế tập thể, tạo động lực từ hạ tầng

Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể cùng hệ thống trang trại, làng nghề chính là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Minh Đài. Đến nay, trên địa bàn xã có 39 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đăng ký và đi vào hoạt động ổn định, với tổng số vốn điều lệ đăng ký đạt trên 400 tỷ đồng. Cùng với đó địa phương có 13 hợp tác xã đang vận hành hiệu quả, hoạt động tập trung vào các ngành nghề thế mạnh như chế biến gỗ, thương mại dịch vụ, xây dựng dân dụng, trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Toàn xã hiện có trên 400 hộ cá thể đăng ký kinh doanh hoạt động ổn định, huy động tổng số vốn đăng ký đạt trên 97 tỷ đồng. Xã duy trì hiệu quả hoạt động của 1 làng nghề và 3 trang trại chăn nuôi quy mô đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành. Các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp này đều nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, cải tiến quy trình đóng gói, xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản nội địa.

Nhờ sự khởi sắc đồng bộ của các thành phần kinh tế, kết quả thu ngân sách và huy động vốn đầu tư của xã đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 14,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch và đạt tới 143% dự toán năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 250 tỷ đồng, hoàn thành 62,5% kế hoạch đề ra.

Đánh thức tiềm năng du lịch

Không chỉ sở hữu nền kinh tế nông nghiệp, Minh Đài còn có cảnh quan thiên nhiên, hệ thống sông suối trong lành, đồi núi trùng điệp và không khí quanh năm mát mẻ. Nắm bắt xu hướng trải nghiệm của du khách hiện đại, địa phương đang từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc.

Với tổng diện tích tự nhiên đạt gần 84,8km2 cùng quy mô dân số trên 24.200 người, Minh Đài xác định bài toán phát triển bền vững phải đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xã chú trọng mở các lớp đào tạo nghề gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và kỹ năng dịch vụ du lịch cộng đồng. Việc tạo ra việc làm ổn định đã góp phần hạn chế di cư lao động tự do, giúp người dân yên tâm gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của quê nhà.

Một góc xã Minh Đài nhìn từ trên cao.

Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa nhấn mạnh: “Địa phương xác định phát triển kinh tế phải dựa trên việc khai thác hiệu quả, hợp lý các lợi thế sẵn có nhưng phải luôn bảo đảm tính bền vững lâu dài”.

Theo đó, Minh Đài tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển; phát huy thế mạnh nông nghiệp chất lượng cao, mở rộng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đồng thời khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hồng Trung