Phú Thọ vượt khó, bứt phá trong thu ngân sách nhà nước

Nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn. Tuy vậy, tỉnh Phú Thọ vẫn ghi nhận những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước (NSNN). Đây không chỉ là kết quả của sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp mà còn phản ánh sức chống chịu, khả năng phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cán bộ Thuế tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tập trung làm tốt công tác quản lý thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn chịu áp lực từ suy giảm thị trường và biến động thương mại toàn cầu, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh vẫn tăng 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 25,7%; xuất khẩu, thương mại, dịch vụ và đầu tư đều duy trì đà phát triển tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại phường Hòa Bình tạo việc làm ổn định cho 845 lao động.

Bám sát kịch bản tăng trưởng, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Nhờ đó, công tác thu ngân sách đạt nhiều kết quả nổi bật ngay từ những tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Honda Việt Nam ước tính nộp NSNN khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng gần 2.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

BOX: Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 34.082 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 30.908 tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán. Nếu không tính thu tiền sử dụng đất thì số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt tới 71% dự toán.

Đáng chú ý, có 9/17 khoản thu đạt từ 50% dự toán trở lên. Nổi bật là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 78,3% dự toán; khu vực ngoài quốc doanh đạt 83,7%; doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 80,6%; lệ phí trước bạ đạt 59,1%. Đây là những con số phản ánh rõ nét hiệu quả trong khai thác nguồn thu cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, khu vực FDI tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” khi đóng góp khoảng 13.310 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Honda Việt Nam ước nộp khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng gần 2.500 tỷ đồng; Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nộp khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.450 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp lớn như Accton Technology Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Partron Vina, BYD Việt Nam... cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Công ty Toyota Việt Nam đóng góp khoảng 3.700 tỷ đồng vào NSNN, tăng khoảng 1.450 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ khu vực FDI, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với số thu khoảng 5.900 tỷ đồng, tăng tới 61% so với cùng kỳ. Cùng với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, ngành Thuế còn quyết liệt thu hồi nợ thuế, ước thu được trên 1.041 tỷ đồng nợ đọng các năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 58 nghìn tỷ đồng

BOX: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác thu ngân sách tại các xã, phường vẫn được duy trì ổn định. Đến nay, có 134/148 xã, phường đạt trên 50% dự toán thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, 54 địa phương hoàn thành hoặc vượt dự toán cả năm.

Kết quả trên cho thấy sự chủ động của cơ sở trong rà soát nguồn thu, chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế. Điển hình là xã Bình Nguyên - địa bàn trọng điểm công nghiệp của tỉnh với 3 khu công nghiệp lớn, gần 1.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 79 doanh nghiệp FDI. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 1.128 tỷ đồng, gấp nhiều lần dự toán được giao. Xã Lương Sơn, tổng thu ngân sách đạt gần 220 tỷ đồng, tương đương 99,34% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách cấp xã đạt gần 496 tỷ đồng, vượt trên 28% dự toán.

Bên cạnh kết quả, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp, nhất là thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất và thu từ quỹ đất công ích. Những khó khăn về xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và diễn biến trầm lắng của thị trường bất động sản tiếp tục tạo áp lực đối với nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm.

Khu Công nghiệp Phú Sơn, xã Lương Sơn hoàn thiện đầu tư hạ tầng, bước đầu đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trên diện tích khoảng 25ha, góp phần tăng thu NSNN.

Mục tiêu thu NSNN năm 2026 của tỉnh là 58.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tỉnh đang tập trung cải cách TTHC, hiện đại hóa quản lý thuế bằng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường quản lý thương mại điện tử, chống thất thu, thu hồi nợ thuế. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hút đầu tư.

Công ty TNHH MTV An Lộc Phát, xã Mường Bi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương đang tiếp tục đổi mới, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo dựng được nguồn lực tài chính vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Mạnh Hùng