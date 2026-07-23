Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

Những ngày này, trên công trường các công trình giao thông trọng điểm, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều hạng mục đã thành hình, máy móc, nhân lực được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch, góp phần kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực thu hút đầu tư cho khu vực.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ phường Vĩnh Phúc đến đầu cầu Hạc Trì đang được triển khai với hai gói thầu, tổng chiều dài khoảng 10,1km. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tại gói thầu số 1, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc) đoạn từ quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, điểm đầu thuộc phường Vĩnh Phúc, giao với cầu vượt quốc lộ 2C. Sau thời gian tập trung thi công, hình hài của tuyến đường đã hiện rõ.

Đến nay, công tác thảm bê tông nhựa mặt đường đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Tại khu vực giao cắt với đường ĐT305, công tác mở rộng nút giao cũng cơ bản hoàn thành, sẵn sàng kết nối đồng bộ khi toàn tuyến được đưa vào khai thác.

Nhiều đoạn đã được cắm biển báo giao thông, trồng cây xanh hai bên đường và ở dải phân cách.

Ở gói thầu số 2, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam) đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT304 kéo dài có chiều dài khoảng 8km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, song chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công và chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm bảo đảm tiến độ.

Trên công trường, các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, hệ thống ống hộp kỹ thuật đã được tập kết đầy đủ, sẵn sàng phục vụ thi công ngay khi có mặt bằng.

Cùng với công trình đường song song với đường sắt, công trình nút giao IC5 kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km31+340, thuộc địa phận xã Tam Dương cũng đang được gấp rút triển khai.

Trong đó, nhánh chính A1 chui dưới tuyến cao tốc đã hiện hữu bằng hầm chui có sẵn và bốn nhánh rẽ A2, B, C và D kết nối ra, vào với cao tốc.

Hiện nay, nhiều hạng mục của nút giao đã đạt tiến độ tích cực. Các trụ cầu đường dẫn đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi và đổ bê tông, hứa hẹn sớm đưa vào sử dụng, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Lê Minh