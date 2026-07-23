Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

Những ngày này, trên công trường các công trình giao thông trọng điểm, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều hạng mục đã thành hình, máy móc, nhân lực được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch, góp phần kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực thu hút đầu tư cho khu vực.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmDự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ phường Vĩnh Phúc đến đầu cầu Hạc Trì đang được triển khai với hai gói thầu, tổng chiều dài khoảng 10,1km. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmTại gói thầu số 1, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc) đoạn từ quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, điểm đầu thuộc phường Vĩnh Phúc, giao với cầu vượt quốc lộ 2C. Sau thời gian tập trung thi công, hình hài của tuyến đường đã hiện rõ.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmĐến nay, công tác thảm bê tông nhựa mặt đường đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmTại khu vực giao cắt với đường ĐT305, công tác mở rộng nút giao cũng cơ bản hoàn thành, sẵn sàng kết nối đồng bộ khi toàn tuyến được đưa vào khai thác.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

Nhiều đoạn đã được cắm biển báo giao thông, trồng cây xanh hai bên đường và ở dải phân cách.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmỞ gói thầu số 2, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam) đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT304 kéo dài có chiều dài khoảng 8km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmMặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, song chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công và chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm bảo đảm tiến độ.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmTrên công trường, các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, hệ thống ống hộp kỹ thuật đã được tập kết đầy đủ, sẵn sàng phục vụ thi công ngay khi có mặt bằng.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmCùng với công trình đường song song với đường sắt, công trình nút giao IC5 kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km31+340, thuộc địa phận xã Tam Dương cũng đang được gấp rút triển khai.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmTrong đó, nhánh chính A1 chui dưới tuyến cao tốc đã hiện hữu bằng hầm chui có sẵn và bốn nhánh rẽ A2, B, C và D kết nối ra, vào với cao tốc.

Gấp rút hoàn thành các công trình giao thông trọng điểmHiện nay, nhiều hạng mục của nút giao đã đạt tiến độ tích cực. Các trụ cầu đường dẫn đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi và đổ bê tông, hứa hẹn sớm đưa vào sử dụng, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công trình giao thông Gấp rút hoàn thành Phát triển đô thị Đẩy nhanh tiến độ Thu hút đầu tư giao thông huyết mạch Không gian Không khí Thi công nhân lực
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao giá trị sản phẩm chè Tây Cốc

Nâng cao giá trị sản phẩm chè Tây Cốc
2026-07-23 13:51:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, Tây Cốc trở thành một trong bốn xã có diện tích chè lớn nhất tỉnh Phú Thọ. Chè là một trong những cây trồng chủ lực của địa...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long