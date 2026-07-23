Tạo đà hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ cơ sở

Thu ngân sách nhà nước không chỉ là nguồn lực bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn phản ánh hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Bám sát chỉ tiêu được giao, các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai nhiều giải pháp khai thác nguồn thu, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu. Nhờ đó, nhiều địa phương hoàn thành và vượt dự toán ngay trong 6 tháng đầu năm 2026.

Doanh nghiệp trên địa bàn xã Xuân Lãng duy trì ổn định hoạt động sản xuất, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Là một trong những địa phương đạt kết quả nổi bật, xã Xuân Lãng đã chủ động điều hành ngân sách ngay từ đầu năm. Đến hết tháng 6/2026, tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 240% dự toán được giao. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 28,5 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh 196,5 tỷ đồng và ngân sách cấp xã gần 404 tỷ đồng, đạt khoảng 260% dự toán.

Đồng chí Hoàng Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng cho biết, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các khoản thu, nhất là thu từ đất, thuế, phí và lệ phí được thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế theo quy định.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan để quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các khoản thu còn dư địa, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

BOX: Nhiều xã, phường trong tỉnh tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý và khai thác nguồn thu. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm có 134/148 xã, phường có số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt trên 50% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó 54 địa phương đã hoàn thành và vượt dự toán thu cả năm. Nhiều xã đạt kết quả cao như: Tiền Phong đạt 390%, Đồng Lương đạt 273%, Xuân Lãng đạt 249%, Quy Đức đạt 224%, Vân Bán đạt 218%, Xuân Viên đạt 206%, Quyết Thắng đạt 181%, Cao Phong đạt 178%, Chi Đám đạt 169%.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Giang, xã Lâm Thao khẩn trương triển khai tạo quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đối với nguồn thu từ sử dụng đất, khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách địa phương, có 80/148 xã, phường ước thực hiện vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó 48 địa phương đã đạt hoặc vượt dự toán cả năm chỉ sau 6 tháng.

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động của chính quyền cơ sở trong quản lý nguồn thu, sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương với cơ quan thuế. Đồng thời, phản ánh môi trường sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn. Biến động của kinh tế thế giới, thị trường xăng dầu, căng thẳng thương mại và những rủi ro địa chính trị có thể tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao và phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 10% đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các luật thuế; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; tăng cường thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp nhiều năm chưa được kiểm tra hoặc có dấu hiệu chuyển giá, hoàn thuế lớn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý người nộp thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chống thất thu và nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước.

Song hành với đó, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với lĩnh vực đất đai; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án trọng điểm, khu đô thị và khu công nghiệp mới.

Với quyết tâm của chính quyền các cấp, sự đồng hành của ngành Thuế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, tạo nguồn lực tài chính vững chắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lệ Oanh