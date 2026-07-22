Tăng tốc thi công tuyến đường liên thôn hơn 12 tỷ đồng ở Yên Lập

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Hiện nay, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn khu Thiện, xã Yên Lập đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
Nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông nông thôn khu Thiện, xã Yên Lập.
Dự án được khởi công từ tháng 5/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Đây là tuyến đường liên thôn có ý nghĩa quan trọng, kết nối xã Yên Lập với xã Xuân Viên. Tuyến đường có chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, do UBND xã Yên Lập làm chủ đầu tư.
Sau khi hoàn thành, mặt đường được mở rộng lên 6m, kết cấu bê tông xi măng dày 22cm, có hệ thống rãnh thoát nước đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao khả năng thoát nước trong mùa mưa.
Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông của khu vực.
Gia Thái - Hoài Vũ
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