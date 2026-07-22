Giá vàng ngày 22/7: Đồng loạt tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (22/7) tiếp tục tăng mạnh lên mức 4.128 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn gia tăng và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 9 tới giảm xuống 63%, so mức 90% tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 144-147 triệu đồng/lượng.

Ảnh: kitco.com

Tại thị trường trong nước, hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tăng giá mua-bán các sản phẩm vàng. Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 22/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ ngày 22/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng lần lượt 100.000 đồng và 600.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 143,7-147,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 700.000 đồng và 800.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 12 giờ ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 51,7 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.128,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường giảm.

Theo các nhà phân tích, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức gần 63%, giảm từ khoảng 90% trước khi công bố dữ liệu lạm phát tuần trước nhưng vẫn đủ cao để duy trì rủi ro lãi suất.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. Ảnh: kitco.com

Hiện các nhà giao dịch đang tập trung vào các tin tức về kết quả đề xuất một lệnh ngừng bắn 10 ngày, thông báo của FED, báo cáo PMI sơ bộ và các thông tin liên quan đến các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá phục hồi từ mức 3.998,80 USD và vượt qua vùng điều chỉnh giảm từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD. Mục tiêu giá tăng tiếp theo là duy trì ở mức 4.162,36 USD và sau đó là tiếp tục tăng lên 4.214,34 USD.

Sáng nay, chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 101,13 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,630%; chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ do xung đột Mỹ-Iran; giá dầu thế giới tiếp đà tăng lên mức cao nhất 5 tuần qua, giao dịch quanh mức 92,28 USD/thùng đối với dầu Brent và 85,45 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn