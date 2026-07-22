Phú Thọ: Hơn 3.400 doanh nghiệp gia nhập và trở lại thị trường

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Từ đầu năm đến nay, tỉnh Phú Thọ có hơn 2.800 doanh nghiệp được thành lập mới, 665 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và trở lại thị trường cho thấy những tín hiệu tích cực trong phát triển doanh nghiệp, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
Công ty TNHH GYi Việt Nam (Cụm công nghiệp Yên Lập) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 29% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đang được cải thiện. Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 30 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự gia tăng về quy mô nguồn lực đầu tư. Đây là yếu tố quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Cùng với sự gia tăng của doanh nghiệp mới, việc có 665 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động mang ý nghĩa tích cực, thể hiện sự phục hồi của khu vực sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động của thị trường, cơ cấu lại hoạt động, tìm kiếm hướng đi mới, từng bước ổn định sản xuất và khai thác cơ hội từ nền kinh tế.
Đến nay, Phú Thọ có hơn 41.300 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Đây không chỉ là khu vực tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Những kết quả trên đang tạo tiền đề thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026.
Lệ Oanh
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