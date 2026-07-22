Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 21 dự án giao thông năm 2026

Chiều 22/7, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị.

Tỉnh Phú Thọ có 21 dự án giao thông chuẩn bị đầu tư năm 2026 với tổng mức đầu tư dự kiến trên 23.200 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo tiến độ của từng dự án, tập trung vào 12 dự án chưa được phê duyệt, với tổng mức đầu tư khoảng 20.796 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án; 2 dự án đang trình thẩm định chủ trương đầu tư; 1 dự án chưa hoàn thiện chủ trương đầu tư. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chậm.

Bên cạnh đó, trong 9 dự án khởi công mới năm 2026 (tổng mức đầu tư khoảng 2.463 tỷ đồng), có 7 dự án đã được phê duyệt, 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án có những vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, quá trình thẩm định dự án còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngắn, trong khi phải triển khai đồng thời nhiều thủ tục theo quy định, có những thủ tục không thể rút ngắn, gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các Ban Quản lý dự án khu vực tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; bảo đảm chất lượng, đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định theo cơ chế “luồng xanh”, kịp thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, không để kéo dài thời gian xử lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án; tăng cường phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm hoàn thành công tác thẩm định đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu khởi công các dự án trong năm 2026.

Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự án giao thông năm 2026, bảo đảm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch UBND tỉnh đã giao.

Lưu Trường