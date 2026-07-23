Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC giảm về mức 146 triệu đồng/lượng

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Giá vàng hôm nay, tính tới thời điểm sáng sớm 23/7, vàng SJC giảm nhẹ so với phiên trước đó, hiện đang được niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.116,5 USD/oz.
Phiên giao dịch chiều tối ngày 22/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142 triệu đồng/lượng; giá bán là 146 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 2 triệu đồng/lượng và giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên lúc sáng). Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ giá vàng
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142– 146 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 2,5 triệu đồng/lượng và giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên lúc sáng). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ngày 22/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng.
Cuối giờ chiều 22/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.116,5 USD/oz.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/7: 1 USD = 26.520 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Theo VOV
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