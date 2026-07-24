Giá vàng ngày 24/7: Vàng trong nước tiếp tục lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay (24/7) giảm mạnh xuống mức 4.040 USD/ounce do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vào kim loại quý. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 134-139 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Ngọc Bích

Tại thị trường trong nước, sau phiên giảm mạnh 7 triệu đồng/lượng hôm qua, sáng nay, các thương hiệu tiếp tục giảm giá mua-bán các sản phẩm vàng từ 1-2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, dưới áp lực bán từ người dân và nhà đầu tư trong bối cảnh giá vàng sụt giảm sâu, các thương hiệu vàng đã phải nới rộng khoảng cách mua vào-bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/7.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 24/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134-139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm lần lượt 1,1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 134-139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 24/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 84 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 4.044,5 USD/ounce.

Giá vàng và bạc sáng nay giảm mạnh do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột Mỹ-Iran.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, nhưng vẫn tập trung vào rủi ro lạm phát do ngành năng lượng gây ra, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 22.000 xuống còn 187.000, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 1969, củng cố quan điểm rằng tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp kỷ lục ngay cả khi đà tuyển dụng đã chậm lại.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 24/7. Ảnh: kitco.com

Dữ liệu việc làm khiến thị trường xem quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới có khả năng giữ nguyên lãi suất, nhưng rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm khả quan và giá dầu neo cao.

Mặc dù giá vàng tiếp tục gặp khó khăn quanh mức 4.000 USD, nhưng ông Chris Gaffney, Chủ tịch Bộ phận Thị trường thế giới tại EverBank cho biết, mặc dù gần đây bộ phận giao dịch của ông chứng kiến ​​nhiều người bán hơn người mua, nhưng sự thay đổi này không phản ánh sự hoảng loạn hay mất niềm tin vào triển vọng dài hạn của vàng. Thay vào đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi từ đợt tăng giá lịch sử của kim loại này chỉ đơn giản là đang chốt lời trong khi chờ đợi cơ hội tốt hơn để quay trở lại thị trường.

Mặc dù lãi suất cao hơn có thể làm hạn chế nhu cầu trong ngắn hạn, ông Gaffney nhấn mạnh rằng những lo ngại về lạm phát, sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn là những lý do khiến vàng vẫn là tài sản xứng đáng để sở hữu trong dài hạn.

Bất chấp sự điều chỉnh gần đây, ông Gaffney cho biết ông vẫn lạc quan rằng các nhà đầu tư chưa từ bỏ vàng, các nhà phân tích đều dự đoán giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức cao hơn mức hiện tại.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,43 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên 4,712%; chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh; giá dầu thế giới tiếp đà tăng, giao dịch quanh mức 100,96 USD/thùng đối với dầu Brent và 92,01 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn