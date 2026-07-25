Giá vàng ngày 25/7: Vàng SJC tăng mạnh chiều mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (25/7) đảo chiều đi lên, giao dịch ở mức 4.051,7 USD/ounce, trong bối cảnh lực mua bắt đáy gia tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC bật tăng, đặc biệt ở chiều mua, niêm yết lần lượt ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và 141 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Thành Đạt

Trong phiên giao dịch hôm nay (25/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng vọt sau phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng trở lại, giao dịch trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 25/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng mỗi lượng chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,8-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên ở chiều bán so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,8 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 25/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 3,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.051,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại nhờ giá dầu thô hạ nhiệt. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt lo ngại lạm phát và kéo lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy gia tăng cùng dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng cũng hỗ trợ giá kim loại quý này đi lên.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo phụ thuộc nhiều vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,46 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,681%. Thị trường chứng khoán Mỹ biến trái chiều khi chỉ số S&P 500 tăng 0,05%, đạt 7.411,98 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 0,64%, xuống còn 24.975,82 điểm và chỉ số Dow Jones tăng 235,6 điểm, tương đương tăng 0,46%, đạt 51.947,25 điểm. Giá dầu thế giới đảo chiều sụt giảm, giao dịch quanh mức 98,69 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,31 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn