Logistics và khát vọng vươn xa của hàng hóa Phú Thọ

Không còn là dịch vụ đi sau sản xuất, logistics đã và đang trở thành hạ tầng mềm của nền kinh tế, quyết định tốc độ lưu chuyển hàng hóa, khả năng kết nối chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Với lợi thế về công nghiệp, tỉnh Phú Thọ kỳ vọng logistics trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, tạo nền tảng để hàng hoá địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Từ lợi thế vị trí đến lợi thế kết nối

Sau hợp nhất, Phú Thọ không chỉ có quy mô kinh tế lớn hơn mà còn hình thành không gian phát triển liên hoàn, kết nối vùng trung du với các trung tâm công nghiệp, Thủ đô Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và các cửa khẩu quốc tế. Đây là lợi thế để logistics không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà phát triển thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 của tỉnh xác định tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ hiện đại, kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường liên kết vùng, cải thiện môi trường đầu tư và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Trong bức tranh đó, logistics giữ vai trò kết nối giữa sản xuất, thương mại và xuất khẩu.

Dịch vụ kho vận được Phú Thọ đẩy mạnh phát triển để đón đầu xu thế hội nhập sâu rộng.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế và các tuyến cao tốc; đồng thời mở rộng mạng lưới khu, cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 31 khu công nghiệp và 66 cụm công nghiệp. Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện hình thành mạng lưới logistics hiện đại, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Xu hướng phát triển hiện nay không còn dừng ở các dịch vụ đơn lẻ mà hướng tới các trung tâm logistics tích hợp, nơi lưu kho, vận tải đa phương thức, khai báo hải quan và quản lý đơn hàng được kết nối trên cùng một nền tảng số. Vietnam SuperPortTM là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đó.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, Giám đốc điều hành Việt Nam SuperPortTM chia sẻ: "Điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là kho hàng lớn hay một tuyến đường thuận lợi, mà là một hệ sinh thái logistics thông minh. Khi các dịch vụ được tích hợp đồng bộ, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế." Ông cũng nhận định, với lợi thế về công nghiệp, giao thông và không gian phát triển sau hợp nhất, Phú Thọ có điều kiện để trở thành trung tâm logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Vận chuyển và lưu kho được các trung tâm Logicstics tích hợp để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.

Nhận định này phù hợp với bức tranh kinh tế của tỉnh khi 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng khoảng 10,4%; sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư và xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Điều đó cho thấy nhu cầu về các dịch vụ logistics chất lượng cao ngày càng lớn và trở thành yêu cầu tất yếu của nền kinh tế.

Quan trọng hơn, trong các quyết định đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, năng lực logistics ngày càng được coi là tiêu chí quan trọng bên cạnh vị trí địa lý, hạ tầng hay nguồn nhân lực. Một hệ thống logistics hiện đại giúp doanh nghiệp giảm chi phí tồn kho, rút ngắn thời gian giao hàng và bảo đảm tính ổn định của chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của địa phương trong thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Nếu hạ tầng giao thông là những mạch máu của nền kinh tế thì logistics chính là hệ tuần hoàn giúp các mạch máu ấy vận hành hiệu quả. Giá trị của các tuyến cao tốc hay khu công nghiệp không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở khả năng giúp hàng hóa đến thị trường nhanh hơn, chi phí thấp hơn và đúng thời điểm hơn.

6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực, khu vực FDI giữ vai trò động lực; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 22 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 1,77 tỷ USD, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống logistics.

Với các doanh nghiệp điện tử, cơ khí hay sản xuất linh kiện, thời gian giao hàng quyết định uy tín và khả năng duy trì đơn hàng. Bà Nguyễn Thu Vân - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Exedy Việt Nam (KCN Khai Quang) cho biết: “Khách hàng quốc tế không chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm mà còn đánh giá năng lực giao hàng. Khi logistics được tổ chức tốt, doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí lưu kho, tăng tốc độ quay vòng vốn và chủ động tiếp cận những đơn hàng có giá trị cao hơn”.

Cùng với sự phát triển của các trung tâm logistics, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy “sản xuất rồi mới tìm đường xuất hàng” sang quản trị chuỗi cung ứng ngay từ khâu lập kế hoạch. Dữ liệu về đơn hàng, kho bãi, vận tải và hải quan được kết nối trên nền tảng số, giúp tối ưu tồn kho,giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực tế mà nhiều địa phương cho thấy, chỉ cần giảm vài phần trăm chi phí logistics cũng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nguồn lực này tái đầu tư cho công nghệ, mở rộng sản xuất và nâng cao thu nhập cho người lao động. Vì vậy, đầu tư cho logistics cũng chính là đầu tư cho tăng trưởng bền vững.

Động lực mới cho tăng trưởng

Thời gian tới, bên cạnh mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển dịch vụ hiện đại, tăng cường liên kết vùng, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong chiến lược đó, logistics không còn là lĩnh vực riêng của ngành giao thông hay thương mại mà trở thành nền tảng kết nối công nghiệp với xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia và kết nối Phú Thọ với chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng chí Đào Đặng Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhận định: “Tỉnh sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng logistics, hình thành hệ sinh thái dịch vụ hiện đại phục vụ doanh nghiệp. Khi chi phí lưu thông hàng hóa giảm, năng lực cạnh tranh sẽ được nâng lên, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Sau hợp nhất, Phú Thọ đang sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng và không gian phát triển. Khi những lợi thế ấy được kết nối bằng một hệ thống logistics hiện đại, địa phương không chỉ rút ngắn khoảng cách vận chuyển hay giảm chi phí sản xuất mà còn mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó cũng là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng đưa hàng hóa mang thương hiệu Phú Thọ vươn xa trên thị trường thế giới.

Quang Nam