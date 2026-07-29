Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giữ nguyên, vàng thế giới giảm

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Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 29/7, vàng SJC được niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.022,2 USD/oz.
Chốt phiên giao dịch cuối ngày 28/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.
Cuối giờ chiều ngày 28/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.022,2 USD/oz, giảm 25 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/7: 1 USD = 26.525 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Theo VOV
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