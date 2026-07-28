Nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh bước đầu hình thành và khẳng định hiệu quả của nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn, đa giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch nông thôn.

Tiêu biểu là chuỗi chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật; chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn 4F của Tập đoàn Quế Lâm; mô hình HTX chuối xuất khẩu Lương Sơn; các điểm du lịch cộng đồng tại Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi; mô hình kết hợp nuôi cá lồng với du lịch trải nghiệm trên hồ thủy điện sông Đà của Công ty TNHH Hải Đăng và Công ty TNHH MTV V’Star.

Mô hình kết hợp du lịch nuôi cá lồng trên hồ thủy điện sông Đà của Công ty TNHH Hải Đăng đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các mô hình được triển khai theo hướng khép kín vòng tuần hoàn, kết hợp với các sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm, mang lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng từ 3 - 4 mô hình trồng trọt tuần hoàn, 15 mô hình canh tác tuần hoàn; xây dựng thí điểm ít nhất 6 mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn”, trọng tâm ứng dụng đồng bộ các giải pháp khép kín trong sản xuất, kết hợp quản lý nông nghiệp thông minh nhằm tái tạo tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái nông thôn; xây dựng tối thiểu 15 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nông nghiệp tuần hoàn và sản phẩm OCOP.

Bùi Minh