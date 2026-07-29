Hạ tầng tạo lực bật cho Phong Châu

Tuyến đường được mở rộng, trường học được sửa sang, khu công nghiệp từng bước hoàn thiện... Những công trình hạ tầng đang làm đổi thay diện mạo Phong Châu. Từ đó, phường từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng thu hút đầu tư và củng cố nội lực để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Lãnh đạo phường Phong Châu kiểm tra tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Những công trình mở đường phát triển

Tuyến đường ĐH14 qua địa bàn Phú Hộ, mặt đường sau khi được nâng cấp đã rộng rãi, thuận tiện hơn cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Tại Trường Mầm non Hà Thạch, các hạng mục được sửa chữa giúp cô và trò có thêm điều kiện dạy, học tốt hơn. Những đổi thay hiện hữu trong từng tuyến đường, mái trường cho thấy đầu tư công đang dần đi vào đời sống, tạo chuyển động mới trên địa bàn phường Phong Châu.

6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn phường Phong Châu ước đạt hơn 1.120 tỷ đồng. Riêng kế hoạch đầu tư công, phường đã bố trí 212,7 tỷ đồng cho 51 dự án, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, giáo dục, chỉnh trang đô thị và hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất.

Đến nay, 100% đường giao thông đô thị trên địa bàn phường đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Các tuyến đường trục chính, đường trong khu dân cư từng bước được chỉnh trang. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè tiếp tục được đầu tư. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đồng bộ. Phong Châu đã được xác định đạt trình độ phát triển đô thị loại III, với kết quả rà soát ban đầu đạt 92 điểm.

Giá trị của hạ tầng không chỉ nằm ở diện mạo đô thị. Khi đường sá thuận lợi, khoảng cách từ khu dân cư đến khu sản xuất được rút ngắn, việc lưu thông nguyên liệu và hàng hóa cũng nhanh hơn. Đây chính là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, người lao động tiếp cận thêm cơ hội việc làm và địa phương khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có. Trong 6 tháng đầu năm, Khu công nghiệp Phú Hà thu hút thêm 1 nhà đầu tư, nâng tổng số dự án thứ cấp thuộc địa bàn phường lên 17 dự án.

Không gian phát triển của Phong Châu còn được mở rộng từ những dự án hạ tầng có tính kết nối vùng. Nổi bật là hệ thống giao thông kết nối các ga và quảng trường ga thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường nối tỉnh lộ 320B với tỉnh lộ 325B và đường Hồ Chí Minh; các tuyến kết nối khu tái định cư, khu vực ga đường sắt và Cụm công nghiệp Phú Hộ. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ tạo nên những trục phát triển mới, mở thêm cơ hội thu hút doanh nghiệp, dịch vụ và nguồn vốn xã hội.

Tuyến đường kết nối Cụm công nghiệp Phú Hộ với Quốc lộ 2 được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của phường Phong Châu.

Khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực mới

Phía sau những công trình đang thành hình vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; một số chủ đầu tư gặp khó khăn trong huy động vốn, bố trí kinh phí bồi thường; sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ. Trong khi giải ngân đã đạt 100% kế hoạch vốn giao, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch mới đạt khoảng 20,4%, tương ứng 40,67/199,67 tỷ đồng.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, phường đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương phê duyệt 5 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng, diện tích thu hồi 3,26 ha của 79 hộ dân.

Đối với Cụm công nghiệp Phú Hộ, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, 30,7/75 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường; trong đó, khoảng 24 ha đã hoàn thành chi trả, bàn giao mặt bằng. Tuyến đường giao thông vào cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành giải phóng toàn bộ 2,3 ha đất thu hồi. Phường đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục bàn giao phần mặt bằng sạch, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu, địa phương xác định đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước, hiệu quả cuối cùng được đo bằng sự thuận tiện trong đời sống Nhân dân và khả năng thu hút các nguồn lực phát triển. Vì vậy, phường sẽ tập trung lãnh đạo tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Thời gian tới, phường tiếp tục ưu tiên các dự án giao thông kết nối khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư và ga đường sắt; đẩy nhanh nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 320B; xây dựng tuyến đường nối từ khu tái định cư Gò Thăng sang Đồng Đảng; tuyến nối đường ĐH12 với đường sơ tán dân và Cụm công nghiệp Phú Hộ. Cùng với đó là các công trình thoát nước, lát vỉa hè, điện chiếu sáng, camera an ninh và chỉnh trang các cửa ngõ đô thị.

Phường cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Quỹ đất công, tài sản dôi dư sau sắp xếp tiếp tục được rà soát, bố trí sử dụng hợp lý để tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Từ một con đường thuận tiện hơn, một ngôi trường khang trang hơn đến những trục giao thông kết nối, đầu tư hạ tầng đang từng bước tạo nên diện mạo và sức bật mới cho Phong Châu. Khi những điểm nghẽn tiếp tục được khơi thông, các công trình hôm nay sẽ trở thành nền móng cho một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững.

Nguyễn Yến