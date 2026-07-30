Quyết tâm bứt phá Chỉ số PAR Index và SIPAS

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định trong năm 2026. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2025, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng chuyển đổi số (CĐS), siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa tận tình phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số PAR Index của Phú Thọ đạt 90,96 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm A và cao hơn mức bình quân cả nước 1 điểm; Chỉ số SIPAS đạt 82,69%, xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn mức bình quân cả nước 0,4%. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), CĐS và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần vẫn bị trừ điểm hoặc chưa đạt kết quả như kỳ vọng, tập trung ở công tác tuyên truyền CCHC; công khai, cập nhật TTHC; chất lượng giải quyết hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến; chất lượng đội ngũ CBCCVC; hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Những tồn tại đó cho thấy công tác CCHC cần tiếp tục tạo chuyển biến thực chất trong chất lượng quản trị và phục vụ người dân, DN.

Để tạo bước đột phá trong năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về nâng cao Chỉ số PAR Index và SIPAS; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nâng cao Chỉ số PAR Index và SIPAS tỉnh Phú Thọ năm 2026. Mục tiêu đặt ra, đưa Chỉ số PAR Index vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước và Chỉ số SIPAS vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát toàn diện từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng nội dung còn hạn chế, bảo đảm rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất TTHC trên môi trường điện tử; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu số nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện TTHC cho người dân, DN.

Song song với đó, tỉnh chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền về CCHC cũng được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và sự đồng thuận của người dân; phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiệu quả các giải pháp được thể hiện rõ từ thực tiễn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Hạ Hòa cho biết: “Xã tập trung chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, đẩy mạnh CĐS, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ và coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng thực thi công vụ. Từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 14/6/2026, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,23%; 100% hồ sơ tiếp nhận mới được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Bộ Chỉ số phục vụ người dân, DN 6 tháng đầu năm 2026 của xã đạt 96,89 điểm, xếp loại xuất sắc”. Kết quả này cho thấy, khi CCHC được triển khai quyết liệt, đồng bộ và lấy người dân làm trung tâm, chất lượng phục vụ được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, chuyên nghiệp và phục vụ. Việc nâng cao Chỉ số PAR Index và SIPAS không chỉ nhằm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong chất lượng quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, DN. Đây cũng là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Thơ